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Mum Lekesi Çıkarma

Sıkça merak edilmekte olan konulardan biri olan mum lekesinin nasıl çıkarılacağı hakkında aslında pek çok farklı yöntem bulunmakta olduğu bilinmektedir. Farklı farklı yöntemlerin bulunmasının nedeni ise lekenin bulunduğu zemine uygun olarak temizleme işleminin gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Burada zemine oldukça dikkat edilmesi ve hasar verilmeden temizlemenin uygulanması gerekli görülmektedir. Böylelikle oldukça temiz sonuçlar elde edilebilmektedir.

Mum Lekesi Nasıl Çıkar?

Bazı lekeleri geçirmek kolay iken bazılarını geçirmek ise oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Ancak bu durum bazen tamamen lekeden kaynaklı olmamaktadır. Lekenin nereye bulaştığı da oldukça önemlidir. Mum lekesi erimiş ve katı bir hale gelmiş lekedir. Erimiş olduğu yere yapışma özelliği göstermektedir. Bu lekenin çıkarımının genellikle de zor olduğu düşünülmektedir. Çeşitli yöntemlerden bir tanesinin kullanımını ile kolay bir şekilde çıkarılabilme imkânı da bulunmaktadır. Zemine uygun bir yöntem seçilmesi gerekli görülmektedir.

Halıdan Mum Lekesi Nasıl Çıkar?

Merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin de halıdan mum lekesi nasıl çıkar sorusu olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Oldukça sık merak edilen bu konunun giderilmesi için uygulanmakta olan bir yöntem bulunmaktadır. Öncelikle halıya dökülen mum lekesinin dondurulması gerekmektedir. Bu dondurama işleminin bir buz küpü ile ya da buz torbası ile yapılması gereli görülmektedir. Mumun donmasının ardından bir kart yardımı ya da kür bir bıçak ile bölgedeki mumun parçalanması gerekmektedir. Ardından mum parçaları süpürülmektedir. Böylelikle de bulunan lekelerin giderilmesine olanak sağlanmaktadır.

Koltuktan Mum Lekesi Nasıl Çıkar?

Koltuk yüzeyine mum damladığında yapılması gerekenlerden biri bölgeye bir yağlı kâğıt ya da kurutma kâğıdı konulmasıdır. Ardından da ütüleme yapılmasıdır. Ütüden gelmekte olan ısı tanecikleri eriyerek kâğıda yapışmakta ve yüzeyden ayrılmaya başlamaktadır. Daha sonra kâğıdın yavaşça yüzeyden kaldırılması gerekmektedir.

Kumaştan Mum Lekesi Nasıl Çıkar?

Kumaş yüzeylerinde meydana gelmekte olan mum lekelerinde uygulanması gereken yöntemlerden bir tanesinin beklemeden silme işlemi gerçekleştirmek olduğu bilinmektedir. Bir diğer yöntemin ise dondurma işlemi gerçekleştirilmesi ile çıkarılması olarak bilinmekte olduğu söylenebilmektedir. Bu yardımı ile dondurulmakta olan mum lekesi daha sonra çok daha kolay bir şekilde bir kart yardımı ile kazınabilmektedir. Böylelikle de leke giderilmektedir. Kumaştan mum lekesi nasıl çıkar sorusuna bu şekilde cevap verilebilmekte ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Elbisedeki Mum Lekesi Nasıl Çıkar?

Genellikle bu noktada bir yağlı kağıt kullanımı tercih edilmektedir. Lekenin üzerine konulmakta olan yağlı kağıdın üzerinden ütü ile geçilebilmektedir. Fakat daha öncesinde kurumu olan mum lekesi, küt uçlu bir bıçak veya kaşık yardımı ile nazik bir şekilde kazınabilmektedir. Genel olarak bakıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Böylelikle de daha temiz bir kumaş elde edilmesine olanak sağlanmaktadır. Lekenin bulunduğu yüzeye uygun bir yöntem tercih edilmesi gerekli görülmektedir.

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