Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Türkiye Bahçeşehir’deki 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi'ni 3 Mart 2009 günü işlenen bir vahşetle duydu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından o sitenin 73 numaralı villasında vahşice katledildi.

Cem Garipoğlu, Münevver’i önce defalarca bıçakladı. Ardından, kafasını testereyle keserek gitar kutusuna, vücudunu ise bavula koyarak Etiler’de bir çöp konteynerine attı. Cesedin bulunmasıyla başlanan soruşturmanın izleri Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni Cem Garipoğlu’na uzandı. Katil zanlısı Cem Garipoğlu’nu gözaltına almak için villaya giden polis, korkunç cinayetin kanlı izleriyle karşılaştı. Polisin incelemesiyle vahşet evinde birçok delil bulundu. O günden sonra Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündeminde yer almaya başladı.

LANETLİ VİLLA

Yıllarca konuşulan ve unutulmayan Münevver Karabulut’un öldürüldüğü o villa da olay sonrası adeta lanetlendi. Cinayetten sonra Garipoğlu ailesi villadan taşındı. Garipoğlu ailesinin evi boşaltmasıyla o villa kiralık olarak emlakçıya verildi. Ancak o kanlı villa yıllarca kiracı bulamadı.

YIKIM KARARI ÇIKTI

Yıllar sonra 2020’de vahşet evinin bulunduğu Şelale Evleri Sitesi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Başakşehir Belediyesi 14 villadan oluşan Şelale Evleri’nin 12 katlı apartmanlara dönüşümü için İBB meclisine önerge sundu. Önerge 2021’de AK Parti ve MHP’nin oy birliği ile kabul edildi. Şelale Evleri Sitesi için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıktı.

"İNŞALLAH YIKILIR"

Vahşet evinin yıkılacağı haberini Habertürk’ten öğrenen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut “Villanın yıkılacağını bilmiyordum. Yeni duydum. İnşallah yıkılır” dedi.

YIKILDI

Habertürk’ün duyurduğu yıkım kararının ardından bugün Şelale Evleri’nde ilk yıkım gerçekleşti. Münevver Karabulut’un öldürüldüğü villanın da aralarında bulunan 4 villa yıkıldı.

YIKILMASIN DİYE İTİRAZ ETMİŞLERDİ

Şelale Evleri Sitesi hakkında çıkan bu yıkım kararının ardından Bahçeşehirli gönüllerden oluşan ‘Komşu İnisiyatifi Platformu’, villaların yıkım kararına itiraz ederek iptal davası başvurusunda bulunmuştu.