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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği vahşet evi yıkılıyor! - Haberler
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Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği vahşet evi yıkılıyor!

Türkiye’yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği vahşet evi yıkılıyor. Bahçeşehir’de bulunan ve dehşetin yaşandığı evin de aralarında bulunduğu Şelale Evleri Sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanlar dikilecek. Evin yıkılacağını duyan Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut "İnşallah yıkılır" dedi. İlçede bulunan çevre gönüllülerinden oluşan özel bir platform ise villaların yıkılmasını önlemek için iptal davası açtı

Son dakika: Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği vahşet evi yıkılıyor! - Haberler
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Türkiye Bahçeşehir’deki 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi'ni 3 Mart 2009 günü işlenen bir vahşetle duydu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından o sitenin 73 numaralı villasında vahşice katledildi.

Cem Garipoğlu, Münevver’i önce defalarca bıçakladı. Ardından, kafasını testereyle keserek gitar kutusuna, vücudunu ise bavula koyarak Etiler’de bir çöp konteynerine attı. Cesedin bulunmasıyla başlanan soruşturmanın izleri Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni Cem Garipoğlu’na uzandı. Katil zanlısı Cem Garipoğlu’nu gözaltına almak için villaya giden polis, korkunç cinayetin kanlı izleriyle karşılaştı. Polisin incelemesiyle vahşet evinde birçok delil bulundu. O günden sonra Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündeminde yer almaya başladı.

LANETLİ VİLLA

Yıllarca konuşulan ve unutulmayan Münevver Karabulut’un öldürüldüğü o villa da olay sonrası adeta lanetlendi. Cinayetten sonra Garipoğlu ailesi villadan taşındı. Garipoğlu ailesinin evi boşaltmasıyla o villa kiralık olarak emlakçıya verildi. Ancak o kanlı villa yıllarca kiracı bulamadı.

YIKIM KARARI ÇIKTI

Yıllar sonra 2020’de vahşet evinin bulunduğu Şelale Evleri Sitesi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Başakşehir Belediyesi 14 villadan oluşan Şelale Evleri’nin 12 katlı apartmanlara dönüşümü için İBB meclisine önerge sundu. Önerge 2021’de AK Parti ve MHP’nin oy birliği ile kabul edildi. Şelale Evleri Sitesi için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıktı.

"İNŞALLAH YIKILIR"

Vahşet evinin yıkılacağı haberini Habertürk’ten öğrenen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut “Villanın yıkılacağını bilmiyordum. Yeni duydum. İnşallah yıkılır” dedi.

YIKILMASIN DİYE İTİRAZ ETTİLER

Şelale Evleri Sitesi hakkında çıkan bu yıkım kararının ardından Bahçeşehirli gönüllerden oluşan ‘Komşu İnisiyatifi Platformu’, villaların yıkım kararına itiraz ederek iptal davası başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde de villaların olduğu yerde bir basın açıklaması yapan Platform üyeleri, Bahçeşehir’deki Şelale Evlerinde kentsel dönüşüm başlarsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in açık bir cezaevine dönüşeceğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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