Avukat Barış Yıldırım, Munzur Havzası'nın birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Munzur Havzası, önemli bitki ve doğal alanı durumundadır. Ülkemizin tarafı olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi'ne (BERN) göre korunan birçok fauna ve florayı barındırıyor. Bu sahadaki flora türü İngiltere'den, Hollanda'dan, İsviçre'den ve Danimarka'dan fazla. 2 bin 200'ün üzerinde bitki saptanmış, bunların 5'te 1'i endemik yine koruma altında bulunan vaşak, yaban keçisi, bozayı, ur kekliği, kaya kartalı hatta neslinin dünyada tükendiği sanılan Anadolu parsına da habitat bu havza. Aynı zamanda biz Alevilere göre kutsal kabul ediliyor Munzur" dedi.