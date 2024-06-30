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        Haberler Magazin Murat Boz, arkadaşlarıyla Çeşme'de - Magazin haberleri

        Murat Boz, arkadaşlarıyla Çeşme'de

        Murat Boz, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Fit görünümüyle plajda bakışları üzerine toplayan şarkıcıya arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:49
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Murat Boz, tatil yapmak için soluğu Çeşme'de aldı.

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        Bir plajda görüntülenen Murat Boz'a arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin eşlik etti.

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        Bir süre arkadaşlarıyla restoran kısmında oturduktan sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı.

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        Formuna dikkat ettiği görülen Murat Boz, fit hali ile plajdaki bakışları üzerine topladı.

        #murat boz
        #oğulcan engin
        #Mustafa Aksakallı
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