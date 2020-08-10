Murat Boz, klip yerine kısa film çekti

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Popçu Murat Boz, yeni şarkısı 'Gece'yi dinleyicilerle bir kez daha buluşturdu. 2020 yılı içince sevenlerinin beğenisine sunduğu 'Can Kenarım' ve 'kalben'den sonra 'Gece'ye klip yerine bir kısa film çekti.

FİLMİ KLİBE DÖNDÜRDÜ

Bir aşk hikayesinin başından sonuna kadar karşılıklı diyaloglarla anlatıldığı kısa film, 3. dakikasından sonra şarkının filme dahil olmasıyla birlikte klibe dönüştü. Bu sıra dışı projede Murat Boz'a, oyuncu Deniz Işın eşlik etti.

Gece'nin sözü ve müziğine Emrah Karakuyu, düzenlenesine Gürsel Çelik imza attı. Elif Kalkan yönetmenliğinde kaydedilen proje, 2 günde prodüksiyon ekibi eşliğinde çekildi. 'Gece' DMC Müzik etiketiyle bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.