Murat Kurşun'un Bodrum'da lahmacun keyfi
Eşi Asena Toprak ile Bodrum'da tatil yapan Murat Kurşun, bir plajda lahmacun yerken görüntülendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Murat Kurşuni eşi Asena Toprak ile Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Eşi Asena Toprak ile denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için bir plaja giden Murat Kurşun, acıkınca lahmacun yedi. Ünlü müzisyenin yemek tercihi her sene tartışma yaratan lahmacun fiyatlarını akıllara getirdi.
Murat Kurşun, karnını doyurduktan sonra eşiyle birlikte iskeleden denize atladı.