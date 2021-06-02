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Murat Ongun: Bir şirketin 25 milyon liraya aldığı araziye İBB 430 milyon lira ödüyor

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Şimdi size İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan, eski İBB yönetimi tarafından satın alınan bir arsanın soruşturma dosyasının detaylarını aktaracak ve 106,5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlatacağım" diyerek, bir arazi satışını gündeme getirdi

Murat Ongun: Bir şirketin 25 milyon liraya aldığı araziye İBB 430 milyon lira ödüyor
Murat Ongun'ndan Vatan Caddesi'ndeki arazi satışı iddiası
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Başakşehir'deki arazi tartışmasından sonra benzer bir durumun Vatan Caddesi'nde de yaşandığını iddia etti. Ongun, Özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya alınan araziye İBB'nin 430 milyon lira ödediğini öne sürdü.

Twitter'dan paylaşım yapan Ongun, "Şimdi size İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan, eski İBB yönetimi tarafından satın alınan bir arsanın soruşturma dosyasının detaylarını aktaracak ve 106,5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlatacağım" diyerek, şöyle devam etti:

"2011 yılında Fatih’te Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya satın alınıyor. Daha sonra, yeşil alan olan bu arsa için İBB’den imar izni çıkarılıyor. Bu yöntemle, İstanbul’un göbeğindeki bu alan inanılmaz derecede değerleniyor.

İBB, 25 milyon liralık arsaya imar izni vererek değerini katlıyor ve arsayı 2017 yılında imarlı haliyle 430 milyon liraya o şirketten satın alıyor. Şirket 25 milyona aldığı arsayı İBB'ye 430 milyona satmış oluyor. İBB 430 milyona aldığı arsayı ne yapıyor dersiniz? Tekrar imar değişikliği ile eski haline -yeşil alana- çeviriyor. Yani kendi malını değersizleştiriyor.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni İBB yönetimimiz TSKB Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi’ne değerleme raporu hazırlatıyor. Rapora göre arsanın bugünkü değeri: 10 milyon 381 bin dolar. 430 milyon liraya alındığı gün ise İBB kasasından 116 milyon 870 bin dolar çıkmış oluyor. Yani 106,5 milyon dolar buharlaştırılıyor.

Yeni İBB yönetimi tarafından bu dosya İçişleri Bakanlığı müfettişlerine teslim ediliyor. Bu kadar aleni, bu kadar çıplak bir dosyadır bu. Bakalım, bakanlığımız bu dosya için ne karar verecek?"

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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