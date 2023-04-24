Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizilerinden 'Aile'nin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir usta isim daha eklendi.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolleri paylaştığı; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in kadrosunda yer aldığı ‘Aile’de hikâye giderek derinleşiyor.

'Aile'ye önümüzdeki bölümlerde ‘İlyas’ karakteri olarak girecek olan Musa Uzunlar’ın hikâyenin gidişatına nasıl yön vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de SHOW TV'de.