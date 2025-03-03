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        Haberler Magazin Müslüm Gürses, kabri başında anıldı - Magazin haberleri

        Müslüm Gürses, kabri başında anıldı

        Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 12'nci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Hayranları, Gürses'in kabrinin çevresini posterler ve çiçeklerle süsledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:01
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        Müslüm Gürses, kabri başında anıldı
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        Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 12'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

        Hayranları, Müslüm Gürses'in mezarının çevresini kırmızı beyaz karanfillerle ve posterlerle süsledi.

        "KABRİNİ CENNET BAHÇESİ YAPTIK"

        Müslüm Gürses'in kabrini ziyaret eden Ercan Karasoy; "Müslüm Baba'nın vefatının 12’nci senesi. Allah, rahmet eylesin. Kendisi arabesk dünyasının babasıydı. Sevenleri olarak geldik, buradayız. Dün de buradaydık, çünkü İstanbul dışından gelen ağabeylerimiz, arkadaşlarımız var, onlarla beraber acımızı yaşıyoruz. Müslüm Gürses ölmeden önce de kendisine ulaşamıyorduk ama değişen bir şey yok. Burada kabri başında, cennet bahçesi gibi yapmışız, inşallah ayrı dünyada da cennet bahçesindedir. Dualarımız, hayır hasenatlarımız hep onunla beraber. Çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşanmışlıklarımız ve şimdiki halimiz, yani bu sonradan olan bir şey değil. Sosyal medyada gördüğümüz bir şey değil. Biz bunu yaşayan insanlar olarak, çocukluktan arabalarda dinlerdik, tekstil atölyelerinde Müslüm baba çalıyordu. Acımız büyük, tarife, dile dökülemiyor. Allah, rahmet eylesin tekrar" şeklinde konuştu.

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        "TEK AŞK MÜSLÜM BABA"

        Hayranlarından Şenol Çetin ise "Biz, her sene buraya bütün arkadaşlar olarak geliyoruz, Anadolu’dan gelen arkadaşlarımızı karşılıyoruz. Koca büyük bir aileyiz. Bizde tek aşk her zaman Müslüm baba. Mekânı cennet olsun, Muhterem annenin de mekânı cennet olsun. Tek aşk Müslüm Baba" şeklinde konuştu.

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