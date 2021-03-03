"MÜSLÜM BABA BİZİM İÇİN HER ŞEY DEMEKTİR"

Müzenin kurulmasına katkı sağlayanlardan Hüseyin Burkankolu, yaptığı açıklamada, Müslüm Gürses'in yerinin doldurulamayacağını söyledi.

"Müslüm Baba bizim için her şey demektir" diyen Burkankolu, sözlerine şöyle devam etti:

29 yıla yakındır Müslüm Baba'nın hayranıyım, ömrümüzü adeta ona adamış bulunmaktayız. Müzenin kurulmasına da katkı sağladım, plaklar ve eserler verdim. Bu müzeye Müslüm Baba hayranlarını bekleriz. İl dışından da rahmetlinin hayranları çok soruyor, ilgileniyor. Yılın her döneminde hakiki Müslüm Gürses sevdalıları buraya çok geliyor.

Ben Müslüm Gürses'e 29 yılımı verdim, Biz buraya geldiğimizde sanki Müslüm Baba'nın evindeymişiz gibi hissediyoruz, kasetlerine, kıyafetlerine, resimlerine bakıyoruz kendimizi buluyoruz. Büyük bir duygusal rahatlama oluyor, kendimize geliyoruz.