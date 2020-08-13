Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinMustafa Avkıran, Çukur kadrosuna dahil oldu - Magazin haberleri
ABONE OL

Mustafa Avkıran, 'Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu

Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı

Mustafa Avkıran

Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen ‘Çukur’ için hazırlıklar devam ediyor.

Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması bu sezonda Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

‘Çukur’un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV’de ekrana gelecek!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İlker Kaleli'den Biran Damla Yılmaz açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNİtiraf etti
Gülben Ergen sosyal medyanın diline düştü - Magazin haberleri
MAGAZİNSahte hesaba geçmeyi unuttu, kendini övdü
Ozan Doğulu sevgilisiyle tatilde - Magazin haberleri
MAGAZİNDenizde değil, duşta serinlediler
Ünlüler tatilde
MAGAZİNLeopar Dilan!
Hazal Filiz Küçükköse, detoks kampında - Magazin haberleri
MAGAZİNDetoks kampına girdi
Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın Adana'da kebap keyfi - Magazin haberleri
MAGAZİNKhan'ın kebap keyfi
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün tatili sürüyor - Magazin haberleri
MAGAZİNTatile devam
Şeyda Coşkun'un spor aşkı - Magazin haberleri
MAGAZİNİskelede spor
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: Herkes namus kavramını değiştirsin - Magazin haberleri
MAGAZİN"Herkes kendi namus kavramını değiştirsin"
Ünlü isimlerin makyajsız halleri - Magazin haberleri
MAGAZİN'Uzanmışım kumsala...'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X