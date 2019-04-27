Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, sonbahar aylarında yeni albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Albüm öncesi bir şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmayı planlayan Ceceli, kendi albümünün yanı sıra, İrem Derici’nin 90’lar projesine ve Ziynet Sali’ye ve Burcu Güneş’e de aranjeler gerçekleştireceğini belirtti.

“Albüm çıkartan her sanatçının yolu stüdyonuzdan mı geçiyor?” sorusuna, “Bizim Stüdyoda bereket var” yanıtını veren Ceceli, aranjörlük mesleğini bırakmaması sayesinde tüm sanatçılarla dost olduğunu, rekabet durumunda olmadığını vurguladı.

Oğlu Arın’ın spora ve müziğe yatkınlığı ile ilgili konuşan Ceceli, oğlunun basketbol oynadığını ve çok iyi piyano çaldığını söyledi. Oğlu Arın’ın küçük yaşına rağmen bu başarısına vurgu yapan Ceceli, Arın ile ilerleyen yıllarda aynı sahneyi paylaşabileceğinin de sinyalini verdi.

Mustafa Ceceli’ye sahneye çıkmadan önce Azerbaycan mutfağından özel tatların sunulduğu restoranın baklavası ikram edildi. Ceceli sahne öncesi baklavayı endişe ile yerken, “Umarım sahne performansımızı etkilemez” şeklinde konuştu.