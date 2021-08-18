Mustafa Ceceli'den Irmak Arıcı açıklaması

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mustafa Ceceli, meslektaşı İrem Derici ile birlikte dün akşam iş insanı arkadaşı Dilan Polat'ın 31. yaş günü eğlencesinde sahne aldı. Ceceli, daha sonra da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü sanatçı, kendisiyle "Mühür" şarkısıyla düet yaptıktan sonra adını duyuran 23 yaşındaki Irmak Arıcı'nın geçtiğimiz hafta yolda tartıştığı bir adamın suratına tükürmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

"YAPTIĞI ŞEYİ SAVUNMUYORUM"

Mustafa Ceceli, konu hakkında, "Yaptığı şeyi savunmuyorum. Savunulacak bir tarafı da yok! Ama onun da bunu aşmak için müziği kullanması gerekiyor. Zamanla aşacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SAHNEDEN İNDİRİLDİ

İki gün önce Sakarya'nın ilçesi Karasu’da sahne alan Irmak Arıcı, bu kez de hareketsiz bir şekilde sahnede kaldığı anlarla gündeme gelmişti. Hayranlarını eğlendiren ünlü şarkıcı, bir süre sonra sahnede hareketsizce durmaya başlayınca sahneden indirilmişti. Arıcı'nın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı.

"SANIRIM PANİK ATAK GEÇİRDİ"

Mekanın işletmecisi Sercan Aslan ise Habertürk'ten Aytekin Teker'e yaptığı açıklamada, "Irmak Hanım sahnede bir anda fenalaştı. Hiç hareket etmediğini görünce müdahalede bulunduk. 25. dakikadan sonra sahneden indirdik. Geçtiğimiz hafta trafikte yaşadığı olayla ilgili çok tepki gördü. Sanırım sahneye çıkınca panik atak geçirdi. Zaten panik atağı da varmış. Apar topar İstanbul'a götürüldü." demişti.

TÜKÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Irmak Arıcı'nın, trafikte tartıştığı kişi ile görüntülerine SHOW Haber ulaşmıştı. "Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrılmıştı.

"KAÇMAK İSTEDİĞİMDE ÖNÜME ARABAYI KIRDI"

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Defalarca yüzüme tükürdü. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullanmıştı.