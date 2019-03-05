Mustafa Ceceli eşi Selin İmer'e övgüler yağdırdı

Mustafa Ceceli, önceki akşam oğlu Arın ve eşi Selin İmer ile beraber Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Fotoğraflarını çeken muhabirlerin, "Güzel çıktınız" demesi üzerine Mustafa Ceceli, "Selin her zaman güzel" diyerek eşine övgüler yağdırdı