Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı

Giriş: 15.01.2019 - 09:59 | Güncelleme:  

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'in doğum gününü kutlamak adına sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Ceceli, paylaşımına "Aşk... Beş duyunun ötesinde hissedilen o tarifsizlik hali... İyi ki doğdun aşkım, iyi ki hayatımdasın..." notunu düştü

  • 1Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, 36 yaşına bastı.

  • 2Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    "İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

    Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'in doğum gününü kutlamak adına sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Ceceli, paylaşımına "Aşk... Beş duyunun ötesinde hissedilen o tarifsizlik hali... İyi ki doğdun aşkım, iyi ki hayatımdasın..." notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

  • 3Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    "BEBEK ÖZLEMİ YAŞAMIYORUZ"

    Ceceli, geçtiğimiz aylarda Selin İmer’le çocuk yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda “Düşünmüyoruz. Hiç bebek özlemi yaşamıyorum. Maçlarda ‘1 olsun bizim olsun’ deriz ya… Aynen öyle 1 olsun bizim olsun!” demişti.

  • 4Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 5Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 6Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 7Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 8Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 9Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 10Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 11Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 12Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 13Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 14Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 15Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 16Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 17Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 18Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 19Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 20Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 21Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 22Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 23Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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