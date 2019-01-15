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"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'in doğum gününü kutlamak adına sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Ceceli, paylaşımına "Aşk... Beş duyunun ötesinde hissedilen o tarifsizlik hali... İyi ki doğdun aşkım, iyi ki hayatımdasın..." notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.