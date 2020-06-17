Mustafa Ceceli kimdir? sorusu müzikseverler tarafından merakla araştırılıyor. Birçok başarılı şarkıya imza atan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'nin hayatını ve müzik kariyerini sizler için hazırladık.

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türk şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısıdır.

Ceceli, müzik hayatına 2003 yılında başlamasının ardından yapmış olduğu müzik düzenlemeleri büyük beğeni toplamıştır. 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirdi. 2008 yılında Ceceli "Limon Çiçekleri" isimli ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Kasım 2009'da kendi adını taşıyan Mustafa Ceceli albümünü yayımladı ve albüm MÜ-YAP'tan altın plak ödülü aldı. Bununla birlikte birçok müzik platformlarda ödüllerle dönmüştür. Sanatçı kendi albüm çalışmalarının yanı sıra aranjörlük işine de devam etmektedir. İkinci stüdyo albümü Es'i ilk olarak dijital müzik platformlarda yayınladı. Albümün ismini taşıyan şarkısı dijital platformlarda tüm zamanların özellikle TTNet Müzik'te 9 milyonluk rakam ile en çok dinlenen ikinci, albümde bulunan "Sevgilim" şarkısı 7 milyon dinlenme oranıyla sekizinci sırada yer almaktadır. Ceceli'nin diskografisinde ayrıca bir derleme ve iki remix albüm bulunmaktadır. Aralık 2014'te üçüncü stüdyo albümü Kalpten'i diskografisine eklemiştir. Sanatçı Lara Fabian ile Ağustos ayında proje single olarak yayınladıkları "Al Götür Beni" şarkısını Mustafa Ceceli yeni albümüne yer vermesi ile Kalpten albümünden çıkan tekli single niteliğini de taşımaktadır.

HAYATI

1980-2002: İLK DÖNEM

2 Kasım 1980’de Çankırılı bir baba ile Romanya göçmeni bir annenin oğlu olarak Ankara’da dünyaya gelen Mustafa Ceceli'nin müziğe olan ilgisi ailesi tarafından çok küçük yaşlarında farkedildi. 6 yaşında piyano ile tanışan Ceceli’ye, almış olduğu 2 yıllık piyano eğitimi sonrası öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önerdi. 8 yaşında TRT'de yayınlanan Köy Doktoru adlı bir dizide 13 bölüm rol aldı. Daha sonra da UNICEF için hazırlanan "Can Suyu" adlı bir filmde oynadı. Lise yıllarında amatör olarak düzenlemeler yapmaya başladı. Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanan Mustafa Ceceli aynı dönemde arkadaşlarının kurmuş olduğu bir grupta klavye çalmaya başladı, bir taraftan da albüm yapmak isteyen sanatçılara demo kayıtlar hazırladı. Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı ve Ankara’daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul’a geldi.

ÖZEL HAYATI

1 Kasım 2008 yılında Sinem Gedik ile evlenen sanatçının, 28 Eylül 2011'de bir oğlu oldu ve oğluna Arın Ceceli ismi verilir. Mustafa Ceceli 26 Mayıs 2017 yılında eşi Sinem Ceceli'den boşanmıştır. 10 Temmuz 2017'de Selin İmer' le dünya evine girmiştir.

MÜZİK KARİYERİ

Mustafa Ceceli, solistliğin yanında 2003 yılında başladığı profesyonel aranjörlük işini devam etmektedir. Sanatçı aranjörlük işi için 'Orası benim üretim yerim, sahne tüketim yeri.' diye adlandıran Ceceli ilk aranjesini Cenk Eren'in vokalistliğini yapan Merih Ermakastar’ın şarkılarına düzenlemeler yapmıştır. Bununla birlikte Ozan Doğulu ile tanışıp Kenan Doğulu'nun aynı yılda çıkan albümü için iki şarkının düzenlemesini yapmış ve usta sanatçı Sezen Aksu ile tanışıp albümlerinde verdiği konserlerde eşlik etmeye başlamıştır.

Her yapmış olduğu aranjelerle müzik listelerinin üst sıralarında yer almıştır. Ceceli, Kenan Doğulu'nun büyük ilgi gören "Çakkıdı" adlı şarkısını düzenlemesinin ardından Tarkan, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Nilüfer, Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Nil Karaibrahimgil, Emre Aydın, Murat Boz albümlerinde aranjeler yapmıştır.

Son yıllarda sanatçı, Bengü'n hem single hem son yayımlanan İkinci Hal albümü için aranjeler yaparak "Yaralı", "Saygımdan" ve "Sahici" adlı şarkılar büyük beğeni toplamıştır. Henüz müzik sektöründe yeni olmasına rağmen İrem Derici'nin 2013 yılında yayımlana biri tekli diğeri maksi singleda yer alan "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı" ve "Sevgi Olsun Taştan Olsun" isimli şarkılarını düzenlemesinin ardından, sanatçının Kasım 2014 yılından "Kalbimin Tek Sahibine" adlı tekli single olarak sunulan şarkı düzenlemesini yapmış ve birçok alan platformlarda büyük başarı elde etmiştir.

Mustafa Ceceli Aralık 2014'te yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Kalpten'in 14 şarkının 12 düzenlemesini kendisi yapıp kalan iki parçayı biri kardeşi olan Sinan Ceceli tarafından bir diğer parça ise birlikte düzenlemişlerdir.

Ceceli hâlen aranjörlük işini sürdürmektedir.

Kariyer başlangıcı

2003 yılında Ankara'dan İstanbul’a gelişinin ardından Cenk Eren'in vokalistliğini yapan Merih Ermakastar'ın şarkılarına düzenlemeler yaparak profesyonel aranjörlük hayatına adım attı. Piyasaya çıkan bu albümle birlikte Ozan Doğulu ile tanıştı ve o dönemde hazırlanmakta olan Kenan Doğulu'nun Demedi Deme albümündeki "Aklım Karıştı" şarkısının düzenlemesini yaptı. Bu şarkıda yaptığı başarılı düzenleme sonrasında Sezen Aksu'ya kadar uzanan müzik yolculuğu başlamış oldu. Sezen Aksu'ya hem albümlerinde hem de sahnede eşlik etmeye başlayan Ceceli'nin imza attığı aranjeler büyük ilgi gördü. Listelerde üst sıralarda yer alan "İkili Delilik", "Hükümsüz" ve "Gidemem" şarkılarını düzenledi. Aynı tarihlerde düzenlemiş olduğu Çakkıdı şarkısı Türk Pop Müziğine yeni bir soluk getirdi ve yoğun ilgi gördü. Ardından Emre Altuğ, Levent Yüksel, Hande Yener, Serdar Ortaç, Melih Görgün, Betül Demir, Murat Boz, Sıla, Hepsi ve Emel Müftüoğlu'na yaptığı aranjelerle hızlı yükselişini devam ettirdi. Ayrıca Hepsi 1 isimli dizide de bir aranjörü canlandırdı. Bu dizide oynadığı sıralarda ise saçını sarıya boyatmıştı.

2007-2008: Unutamam ve Karanfil

Samsun Demir’den gelen teklif üzerine Enbe Orkestrası albümünde konuk sanatçı olarak, Sezen Aksu'ya ait olan "Unutamam" adlı şarkıyı 2007 yılında albümün ilk tanıtımı için klip yapan eser olmuştur. Ceceli bu şarkı ile birçok alan ve platformlarda başarı elde edip 35. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist ve Power Türk Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Video Klip ödüllerini aldı. Bu şarkıdaki etkileyici yorumuyla solistlik kariyeri de başlamış oldu.

2008 yılında ise Uzay Heparı anısına çıkarılan Uzay Heparı Sonsuza albümünde daha önce Aşkın Nur Yengi'nin yorumladığı, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Karanfil" adlı parçayı seslendirdi ve klip çekti.

2009-2011: Mustafa Ceceli ve Mustafa Ceceli Remixes

"Limon Çiçekleri" isimli ilk single çalışması 14 Temmuz 2009'da DMC etiketiyle piyasaya çıktı. Şarkı, müzik listelerinde 1 numaraya yükseldi ve yayın kuruluşları tarafından düzenlenen pek çok oylamada yılın en iyi single'ı ödülünü aldı. Ayrıca Büyükada'da bir klip de çekildi ve bu kliple birçok ödül daha aldı. Yaklaşık iki yıl süren çalışma sonrasında 20 Kasım 2009 tarihinde ilk solo albümü ile müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün adını Mustafa Ceceli koydu. Bu albümdeki "Hastalıkta Sağlıkta", "Bekle", "Dön", "Tenlerin Seçimi" isimli parçalarını kliplendirerek dinlenme oranlarını arttırdı. 16. Kral Tv Müzik Ödülleri gecesinde En İyi Erkek Sanatçı ve En İyi Albüm ödüllerine layık görüldü. Bu ödüller sonrası, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen gecede "Hastalıkta Sağlıkta' isimli şarkısıyla Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı ödülünü aldı. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen 37. Altın Kelebek Ödülleri gecesinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülüne layık görüldü.

Sezen Aksu bestesi olan düzenlemesi Ceceli'ye ait "Hata" şarkısı ile birlikte kendi ismini taşıyan Mustafa Ceceli albümünde olan bazı eserleri remiksleyerek 2010 yılında Mustafa Ceceli Remixes'i dinleyicilere sunup sanatçının remiks ve derleme albümü olmuştur.

2012-2013: Es ve RemixEs

2 Nisan 2012 Pazartesi günü yeni albümü Es i müzik piyasasına sundu ve ilk video klibini de albümle aynı adı taşıyan "Es" adlı şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde çekti. İkinci video klibini ise "Bir Yanlış Kaç Doğru" adlı şarkısına çekti. Ağustos 2012'de ise Es albümü parçalarının ve iki yeni parçanın bulunduğu Es Remixes albümünü çıkardı. Albümdeki eski bir Sezen Aksu parçası olan "Bir Zamanlar Deli Gönlüm" isimli parçaya klip çekti. 2012'nin sonlarında ise "Sevgilim" parçasına dostları ve müzisyen arkadaşlarıyla bir klip çekti.

Yılın başlarında Es albümünde bulunan "Aman" parçasına Duygu Çetinkaya ile bir klip çekti. 19. Kral TV Müzik Ödülleri yeni adıyla Türkiye Video Müzik Ödülleri'nde Es albümü ile En İyi Albüm ve En İyi Erkek Sanatçı ödüllerini aldı. Ceceli, profesyonel aranjörlük hayatını bırakmayıp Sertab Erener, Burcu Güneş, Ziynet Sali, Bengü, Murat Boz, Emre Aydın gibi sanatçılara aranjeler yaptı.

Temmuz ayında önceden Erol Evgin'in seslendirdiği "Söyle Canım" adlı bir single çıkardı ve o single'a klip çekti. Yaz aylarında birçok yerde konser verdi. Remixes albümünde bulunan "Dünyanın Bütün Sabahları" adlı parçasına Murat Küçük, "Oyun Olmazdı Aşkla" şarkısına ise Emre Aydın yönetmenliğinde klip çekti. Bunun yanı sıra O Ses Çocuklar adlı yarışmada Murat Boz ve Hadise eşliğinde jüri üyesi oldu. Es albümünde bulunan "Aşikâr'dır Zat-ı Hak" şarkısına ayrıca arapça ve ingilizce dillerinde klipler çekmiştir.

2014-günümüz: Kalpten, Aşk İçin Gelmişiz ve Zincirimi Kırdı Aşk

Kalpten İsimli yeni albümünü de 15 Aralık 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Yine Kalpten adlı albümünden Hüsran isimli şarkısına 3VFX yönetmenliginde 3D teknolojisi kullanılarak klip çekilmiştir. Klip 23 Aralık 2014 günü tüm dijital platformlarda yayınlanmıştır. 2015'te Ceceli'nin yeni albümü Aşk İçin Gelmişiz yayımlandı. Ceceli'nin 2014 yılında Kalpten albümün ardından beklenen beşinci stüdyo albümü. Ceceli Müzik etiketi ile İTunes'da 5 Aralık 2015'te, müzik marketlerdeki raflara 7 Aralık 2015'te sunulmuştur. Albümde toplamda 11 şarkı bulunmaktadır. Bu albümün tarzı tasavvuf yani ilahi albümüdür. Son olarak da eşi Sinem Ceceli ile birlikte "Küçücük Ama Dünya Kadar" isimli parça da oğulları Arın'a hediye olarak düet yaptılar. Şarkı Ravi İncigözün Arına hediyesidir.