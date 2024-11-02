Mustafa Ceceli: Şaka maka 44 oldum

Mekân kapısında eşi Aslıhan Doğan’ı bekleyen Arda Turan, evdeki işlerle ilgili sorulara ise "Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam, her şeyi Aslı yapıyor sağ olsun" dedi. Geceye katılan Aslıhan Doğan, Ceceli’nin doğum günü hakkında, "Çok yakın arkadaşımız, güzel bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı. Arda Turan ise Ceceli’ye Eyüpspor’un imzalı formasını hediye ettiğini belirterek "O da çok sıkı taraftarımız" dedi.