Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Ceceli: Şaka maka 44 oldum

        Mustafa Ceceli: Şaka maka 44 oldum

        Mustafa Ceceli, 44'üncü yaşını geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekânda yakın dostlarıyla kutladı. Ünlü şarkıcı; "Seneler su gibi geçiyor, şaka maka 44 oldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Ceceli, doğum gününde transparan bir kazak tercih etti. Gece boyunca dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcıya, sevgilisi Selin İmer’in ne hediye aldığı sorulduğunda, İmer, "Tahmin edemeyeceği bir hediye aldım" diyerek, gizemli bir cevap verdi.

        2

        Özel günlerin kendisi için fazla anlam ifade etmediğini söyleyen Mustafa Ceceli, 50 yaşından sonra doğum günlerini kutlamayı bırakacağını belirtti.

        Yeni projelerinden de bahseden ünlü şarkıcı, Bengü ile bir düetin hazır olduğunu, ancak çıkış tarihine henüz karar vermediklerini söyledi. Bengü’nün boşanma sürecinde olduğu için şarkının çıkış tarihinde bir aksama olup olmayacağı sorulunca, "Bu kararlara saygı duyarım; bu durumlarda kişiler mutlaka doğru kararlar verir" diyerek Bengü’ye destek verdi.

        3

        Mustafa Ceceli’nin doğum günü kutlamasına katılan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan da mekâna girmeden önce soruları yanıtladı. Antrenmandan geldiğini belirten Arda Turan, "Mustafa Ceceli benim için çok değerli, Selin İmer de çok yakın arkadaşım. Doğum gününü de bizim programa göre ayarladı, bir nezaket gösterdi" dedi.

        4

        Gecede Aslıhan Doğan’dan önce mekana gelen Arda Turan, "Yalnız mı geldiniz?" sorusuna, "Eşimsiz böyle yerlere gelmem, aman yakarsın beni" diyerek espri yaptı.

        5

        Mekân kapısında eşi Aslıhan Doğan’ı bekleyen Arda Turan, evdeki işlerle ilgili sorulara ise "Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam, her şeyi Aslı yapıyor sağ olsun" dedi. Geceye katılan Aslıhan Doğan, Ceceli’nin doğum günü hakkında, "Çok yakın arkadaşımız, güzel bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı. Arda Turan ise Ceceli’ye Eyüpspor’un imzalı formasını hediye ettiğini belirterek "O da çok sıkı taraftarımız" dedi.

        #Mustafa Ceceli
        #Selin İmer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası