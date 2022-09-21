Mustafa Pilevneli sergisi İş Sanat'ta

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22 Eylül Perşembe günü, yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi ile başlıyor.

Uzun sanat hayatı boyunca ürettiği yağlıboya-akrilik tuval resimleri, suluboya ve renkli gravür çalışmalarının yanı sıra cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle sayısız mimari uygulamayı hayata geçiren Mustafa Pilevneli'nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi, 22 Eylül Perşembe günü, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Görsel sanatların farklı dallarındaki eserleriyle görkemli bir dünya kuran çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Pilevneli tuvalleri aracılığıyla sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Bir eserinde devasa yüzeyleri boyarken, bir başka çalışmasında ufacık ahşap bir parça içinde kaybolacağınız kocaman bir dünyayı betimleyebiliyor.

Kibele Sanat Galerisi'nin yeni sergi sezonun açılışı sergisi olan “Mavilerde 60 Yıl” için hazırlanan ve sergiyle aynı başlığı taşıyan kitapta Ömer Faruk Şerifoğlu, Mustafa Pilevneli’nin son dönem resimlerinde mavi renge ağırlık vermesini, yaşamla ve kendisiyle iç hesaplaşması olarak yorumlayarak “Adeta şiiri çiziyor, boyuyor” ifadesini kullanıyor. Sergi kataloğu için kaleme aldığı yazıda Sunay Akın ise “Birdirbir oynayan, ip atlayan arkadaşlarının uzağında bir çocuk yerde oturmuş, elinde kalemiyle o güne kadar hiç görmediği bir mimari yapıyı defterine çizmektedir. Öylesine büyülenmiştir ki karşısındaki masal kulesinden, kendisine yanaşan öğretmenini fark etmez bile… Kâğıttaki resim, buruna adını veren ‘Fenerbahçe’ feneridir, o gün yaptığı resim ise Pilevneli’nin anımsadığı ilk resmidir” sözleriyle sanata yelken açan çocuk Pilevneli’nin düşlerini anlatıyor.

Mustafa Pilevneli

Yaşamın özüne içtenlikli, duyarlı, izlenim ve birikimleriyle uyguladığı eserlerindeki tüm teknik incelikleri ustaca kullanan ve çağdaş Türk resim sanatında kendine özgü tarzı, tadı, dokusu ve üretkenliğiyle eşsiz bir yer edinen Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi, İstanbul Levent’teki İş Kuleleri’nde bulunan Kibele Sanat Galerisi’nde her gün 09.00 – 19.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Konser ve etkinlik günlerinde sergi, 20.30’a kadar ziyarete açıktır.