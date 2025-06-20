Kilo aldıran alışkanlıklar fark edilmeden hayatımıza giriyor. Evden çalışırken nelere dikkat etmelisiniz?

KİLOYU KORUMAK YA DA VERMEK TEK BAŞINA GERÇEKLEŞMEZ

Kilo kontrolü asla izole bir süreç değildir. Pek çok etken bir arada çalışır ve sistemin dengesi bu unsurların uyumuna bağlıdır. Bu faktörlerden birini değiştirirken diğerlerini ihmal etmek, tüm dengeyi alt üst edebilir.

Özellikle evden çalışmaya yeni başlayan biriyseniz, bu değişimin kilo artışıyla doğrudan ilişkili olabileceğini fark edebilirsiniz.

UYARI: Haberdeki bilgiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Öncelikle uzman bir doktora danışmanız önerilir.

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EVDEN ÇALIŞIRKEN KİLO ALMANIZIN NEDENLERİ

1. DAHA HAREKETSİZ BİR YAŞAM TARZI

Evde çalışmak, gün içinde çok daha fazla oturmak anlamına gelir. Ofise yürümek, dışarı çıkmak gibi doğal hareketlilikler ortadan kalkar. Yapılan araştırmalar, fiziksel hareketsizliğin kötü bir beslenme alışkanlığından bile daha fazla kilo artışına neden olabileceğini ortaya koyuyor.

2. SIK VE KONTROLSÜZ ATIŞTIRMALAR

Mutfak her zaman bir adım ötenizdeyken ve sizi izleyen kimse yokken, gün içinde farkında olmadan sık sık atıştırmak oldukça yaygındır. Bu küçük kaçamaklar, günlük kalori alımınızı fark etmeden yükseltebilir.

3. EGZERSİZ RUTİNLERİNİ ATLAMAK Evde daha fazla vakit geçirmek, spor salonuna gitme motivasyonunu da azaltır. Dünya genelinde evden çalışan birçok kişi, fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü ve bunun da zamanla kilo artışına yol açtığını bildiriyor. REKLAM EVDE ÇALIŞIRKEN KİLO ALMANIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR? 1. FİZİKSEL AKTİVİTE HEDEFLERİ KOYUN Ofise gitmediğiniz günlerde bile aktif kalmaya özen gösterin. Günlük adım hedefleri belirleyin ya da belirli saatlerde evde egzersiz yaparak hareketliliğinizi koruyun. 2. GÜN BOYUNCA SU TÜKETMEYİ UNUTMAYIN Su içmek yalnızca vücudu nemli tutmakla kalmaz, aynı zamanda tokluk hissini de artırır. Öğünlerden önce bir bardak su içmek, fazla yemenizi önlemeye yardımcı olabilir. Suyu yavaş yavaş yudumlamak, beyninize doygunluk sinyallerinin gitmesini kolaylaştırır. 3. KALİTELİ VE YETERLİ UYKU ALIN Düzenli uyku, hormon dengesi ve metabolizma için kritik öneme sahiptir. Yatmadan önce telefon, bilgisayar ve televizyon gibi mavi ışık yayan cihazlardan uzak durmak, uykuya geçişi kolaylaştırır. Kitap okumak gibi rahatlatıcı alışkanlıklar da faydalı olabilir. REKLAM 4. DAHA FAZLA PROTEİN, DAHA AZ BOŞ KALORİ Protein açısından zengin öğünler, sizi daha uzun süre tok tutar. Ayrıca kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Pirinç yerine kinoa, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünler tercih ederek bu dönüşümü kolayca sağlayabilirsiniz.

5. BOL KARBONHİDRATTAN KAÇININ Makarna, pilav, ekmek ve hamur işleri gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler yerine, sebze ve protein ağırlıklı besinleri tercih edin. Beyaz undan yapılan gıdalar düşük besin değeri içerir ve vücuda "boş kalori" yükler. 6. SUYU KEYİFLİ HALE GETİRİN Günde 2-2,5 litre su içmek hedefiniz olmalı. Çay ya da kahve suyun yerini tutmaz. Su içmekte zorlanıyorsanız içine limon, nane, tarçın kabuğu ya da meyve dilimleri ekleyerek daha cazip hale getirebilirsiniz. Asitli içecekler ve hazır meyve sularından uzak durun. 7. PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN, DENGEYİ KORUYUN Hareketin azaldığı dönemlerde kalori alımını da azaltmak gerekir. Meyve tüketimini sınırsız yapmak, fazla şeker ve kalori alımına neden olabilir. Günde 1-2 avuç içi kadar meyve tüketmek yeterlidir. Sakatatlar gibi yüksek kalorili besinlerden de bir süreliğine uzak durmak faydalı olabilir. REKLAM 8. EVDE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ZAMAN AYIRIN Günlük planlarınıza egzersizleri dahil edin. Doktorunuza danışarak sağlık durumunuza uygun çevrim içi egzersiz videoları ile günde en az 45-60 dakika aktif kalmaya çalışın. SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN Hazır paketli ürünler yerine kendi sağlıklı atıştırmalıklarınızı hazırlayabilirsiniz.

UYARI: Haberde yer alan gıdalara karşı herhangi bir hassasiyetiniz varsa tüketmeyiniz. Size uygun beslenme şekli için uzman bir hekime danışmalısınız. İşte iki pratik tarif: KAKOLU FİT TOP - 1 küçük muz - 2 yemek kaşığı yulaf (isteğe göre keçiboynuzu unu) - 8 adet hurma - 4 adet gün kurusu kayısı - 15 adet çekilmiş fındık - 1 tatlı kaşığı kakao - Yarım çay bardağı süt - 1 çay kaşığı tarçın Hurma ve kayısıları yumuşayana kadar sıcak suda bekletin. Tüm malzemeleri blenderdan geçirin, top şeklini verin. Dilerseniz Hindistan cevizine batırabilirsiniz. Yanında 1 bardak sütle afiyetle tüketebilirsiniz. REKLAM YEŞİL-KIRMIZI SAĞLIK SALATASI - 1 avuç roka - 1 tutam maydanoz - 1 tutam dereotu - 1 küçük kapya biber - 4 yemek kaşığı haşlanmış barbunya - Yarım yeşil elma - 2 yemek kaşığı nar - 1 yemek kaşığı zeytinyağı - 1 tatlı kaşığı sirke - 1 tatlı kaşığı limon suyu