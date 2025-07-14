Mutluluk veren küçük alışkanlıklar: Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler!

MİNNET DUYGUSUYLA GÜNE BAŞLAYIN

Araştırmalar, minnet duygusunun mutluluk seviyesini yükselttiğini gösteriyor. Sabah uyanır uyanmaz hayatınızdaki üç güzel şeyi düşünmek ya da bir deftere not almak, duygusal dengeyi destekler. Bu alışkanlık, olumsuz düşünce kalıplarını azaltır ve kişinin gün boyunca daha olumlu bir bakış açısına sahip olmasına yardımcı olur.