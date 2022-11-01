Muz Nerede Yetişir?

Sıcak ve nemli iklimlerde yetişmekte olan muz, Güney Yarım Küre’de yer alan ülkelerde sıkça yetiştirilmektedir. Bu ülkelerin başında ise Hindistan, Ekvator, Meksika ve Mısır gibi ülkeler yer almaktadır. Avrupa ülkelerinde ise muz yetiştirmek için uygun ortamlar hazırlanmakta ve seracılık yapılmaktadır. Türkiye’de ise oldukça sık tüketilmekte olan bu meyve daha çok Mersin, Antalya, Alanya, Gazipaşa ve Bozyazı’da yetiştirilmektedir. Ancak Türkiye’de muz yetiştirme konusunda en ön plana çıkan yer ise Anamur olarak bilinmektedir.

Muz Hangi Mevsimde Yetişir?

Türkiye’de güney taraflarında yetiştirilmekte olan muz, yazın ve kışın oldukça sık bir şekilde tüketilmektedir. Yılın her ayında muz tüketimine rastlanılmaktadır. Muz hangi mevsimde yetişir sorusu ise merak konuşur. Öncelikle muz sonbahar aylarında yetiştirilmeye başlamaktadır. Muzun hasat süresi ise ilkbahar aylarına kadar devam etmektedir. En sık muz tüketimi yapılan aylar arasında ise kış ayları yer almaktadır.

Muz Hangi Bölgede Yetişir?

Sağlığa faydaları ile bilinen ve özellikle çocuklar tarafından çok sevilmekte olan muz meyvesi hakkında merak edilen pek çok farklı konu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise muzun hangi bölgelerde yetiştirildiğidir. Öncelikle muz daha çok sıcak ve nemli havaları sevmektedir. Bu havaları sevdiğinden dolayı da daha çok Güney Yarım Küre ülkelerinde yetişmektedir.

Türkiye’de güneyde yer alan şehirlerden bazılarında muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hatta bazı ilçeler muz üretimi ile öne çıkmaktadır. Peki, Türkiye’de muz hangi bölgede yetişir? Bu sorunun cevabı Antalya ve Mersin olarak cevaplandırılmaktadır. Özellikle bu şehirlerin Alanya, Gazipaşa ve Anamur ilçeleri muz üretiminde oldukça ön planda yer almaktadır

Muz Ağacı Nasıl Yetişir?

Muz ağacını yetiştirmek dikkat ve özen gerektirmekte olan bir iştir. Bölgede hem hava hem de toprak koşullarının son derece uygun olması gerekmektedir. Eğer uygun hava koşulları bulunmakta ise ilkbahar aylarında yetiştiricilik yapılabilmektedir. Bölge belirli bir miktardan daha az yağış alıyor ise ek sulama yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sıcaklık oldukça önemli bir noktadır ve havanın kesinlikle -2 derecenin altına inmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda toprak yapısının killi ve humuslu ya da kumlu olması da büyük bir öneme sahiptir.

Muz Nasıl Saklanır?

Hemen her evde bulunan muz, bazı durumlarda fazla gelebilmekte ve nasıl saklanacağı merak edilmektedir. Muz nasıl saklanır sorunun cevabında öncelikle güneş ışığından korunması gerektiği yer almaktadır. Bunun yanı sıra yüksek ısıdan da korunması gerekmektedir. Oda sıcaklığından bekletildiğinde birkaç gün boyunca dayanmaktadır. Plastik poşetlerin içerisinde tutulmaması gerekmektedir. Çünkü plastik poşetler daha hızlı bir şekilde çürümesine neden olmaktadır. Eğer hemen tüketilmeyecek ise saklama kapları ile birlikte buzdolabına yerleştirilmesi önerilmektedir. Çürüyen muzların sağlam muzların içerisinden de ayrılması gerekmektedir.

Muz Türkiye’de Hangi İllerde Yetişir?

Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ve Mersin illerinde yetiştirilmektedir. Özellikle Gazipaşa, Alanya ve Anamur ilçelerinde muz üretimi ön planda yer almaktadır. Bunun yanı sıra Bozyazı’da da yetiştirilmektedir.