Habertürk'ten Hazal Çakır'ın haberine göre Şevval Sam, Müzeyyen Senar'ın 100'üncü yaşını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahnelediği 'Müzeyyen' adlı müzikalle kutladı.

Müzeyyen Senar'ın Bursa'dan İstanbul'a gelişi, Atatürk'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anılarından anneliğinden, aşklarından, hüzünlerinden ve mutluluklarından kesitlerin ünlü sanatçının şarkıları eşliğinde sunulduğu müzikali Türker İnanoğlu, İlker İnanoğlu, Eda Ece, Onur Tuna, Fatih Aksoy, Haldun Dormen, Ziynet Sali, Ümit Kantarcı ve Suzan Kardeş de izledi.

Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl, annesinin 'Feraye' adlı şarkısını seslendirdiği gecenin sonunda Şevval Sam, 3 yıl önce vefat eden Müzeyyen Senar ile ilgili duygularını "Onun adı Müzeyyen. O ölecek değil ya. Biz ağladığımızda, her âşık olduğumuzda bir daha doğacak. Bugün onun doğum günü iyi ki doğdun Müzeyyen Abla"sözleriyle dile getirdi.