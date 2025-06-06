Ege Denizi'nde, Çanakkale Gökçeada açıklarında dün sabah saat 08.18'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Gökçeada'ya 61 kilometre uzaklıkta ve yerin 12 kilometre derinliğinde yaşandığı paylaştı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege Denizi’nde 4.8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi.

"İNSANIMIZ BİZİ SUÇLUYOR"

Görür bu açıklamanın ardındansa bir sitemini paylaştı: "Evet sitem ediyorum. Gün geçmiyor ki irili ufaklı depremler olmasın. İnsanımız ne yapıyor? Depremi yorumlayan, bize farkındalık veren insanları suçluyor. Gerekçe de korkuyorlarmış. Deprem konuşulmazmış, söylenmezmiş.

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"KONUŞMADIKÇA DEPREM OLMAZ MI?"

Konuşmadıkça deprem olmazmış sanki. Daha dün 50 binden fazla insanımızı kaybetmedik sanki. Deprem, fay hakkında çok şey bilmenize gerek yok. Ben depremi nasıl atlatırım diye eşsiz zekanızı çalıştırmanız gerekmiyor. Bütün varlığınızla deprem dirençli kentler talep edin yeter.

"BIRAKIN ARTIK KİMİN BİLDİĞİNİ"

Talep yeri ve çözüm kapısı hükümet ve belediyelerdir. İşbirliğiyle, güç birliğiyle bunu başaralım yeter. Tek çözüm bu. Bırakın artık fayları, kim bildiyi, ne dediyi."