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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının'Nakkaş Osman Surnâme-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi' açıldı. Hologram ve özel projeksiyon teknolojisiyle gerçekleştirilen '360 Kültür Sanat' projesi kapsamında hazırlanan sergi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Dijital sergide, Türk minyatür sanatının en önemli temsilcilerinden Nakkaş Osman'ın çeşitli eserlerinden 15 minyatür, 'Surname-i Hümayun'daki 32 minyatür ve Surname'nin hikâyesini anlatan üç boyutlu hologram film gösterimi yer alıyor.

Tarihi ve kültürel değere sahip geleneksel sanatlardan minyatür, Türkiye'nin girişimleriyle 2020 yılının son günlerinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınmıştı.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı sergi, hafta içi 10 - 18 saatleri arasında gezilebilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu sergi, 5 Mart'a kadar açık kalacak.