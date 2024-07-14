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        Haberler Dünyadan Naomi Campbell, oyuncu arkadaşlarıyla kız kıza tatile çıktı - Magazin haberleri

        Naomi Campbell, oyuncu arkadaşlarıyla kız kıza tatile çıktı

        Ünlü süper model Naomi Campbell, oyuncu arkadaşları Eiza Gonzalez ve Michelle Rodriguez ile Ibiza'da bir yatta kız kıza tatil yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:13
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        1990'lı yılların ünlü İngiliz modeli Naomi Campbell, Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ve ABD'li oyuncu Michelle Rodriguez ile Ibiza tatiline çıktı.

        Üçlü; önceki gün, Ibiza sahilinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

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        54 yaşındaki süper model Naomi Campbell, ince kırmızı bikinisi ve altın kolyeyle tamamladığı plaj kombiniyle kusursuz fiziğini sergiledi.

        Naomi Campbell, denizde serinlerken büyük güneş gözlüklerini takmayı tercih etti.

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        Uzun süre yatta güneşlenen Nomi Campbell'a 34 yaşındaki Eiza Gonzalez ile 45 yaşındaki Michelle Rodriguez de eşlik etti.

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        Üçlü, birkaç gün önce de Ibiza sokaklarında alışveriş yaparken görüntülenmişti.

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        Naomi Campbell, denize girerken zebra desenli bir deniz makarnasıyla yüzmeyi tercih etti.

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        Geçen hafta İtalya'nın Sardunya adasında olan Naomi Campbell, orada da yine aynı deniz makarnasını yanından ayırmamıştı.

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        Naomi Campbell, Sardunya tatilinde de şapka ve güneş gözlüğüyle denize girmeyi tercih etmişti.

        #Naomi Campbell
        #tatil
        #İbiza
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