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Nar Suyu Bozulur Mu?

Nar suyu elde etmek için özel meyve makineleri mevcuttur ancak bazı kişiler ev ortamında nar suyu sıkmak konusunda bilgi sahibidir. Kendi imkanlarınız ile nar suyu sıkmak istiyorsanız narın içinde bulunan tanecikleri ayırıp, ardından elle sıkma yöntemini kullanabilirsiniz. Bu işlem biraz zahmetli olsa da lezzetli bir nar suyu elde etmeniz mümkündür. Eğer nar suyu tüketmeyi seviyorsanız hangi koşullarda saklamanız gerektiğini sizler için araştırdık. Çeşitli şekillerde muhafaza edilen nar suyu nasıl saklanmalı? işte merak edilen tüm cevaplar…

Nar Suyu Kaç Gün Dayanır?

Pek çok kişi sıktığı nar suyunu bir süre muhafaza etmek istemektedir. Peki, sıkılan nar suyu bozulur mu? Bozulmaması için kaç gün içinde tüketilmelidir?

Öncelikle sıktığınız nar suyunu kısa bir sürede tüketecekseniz, cam bir kavanoz ya da sürahi tercih ederek nar suyunu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 gün içinde nar suyunu tamamen tüketmiş olmanız önemlidir. Dolapta uzun süre kalan nar suyu ilk günkü tazeliğini kaybedebilir ve sağlıksız bir tüketime neden olabilir.

Eğer uzun bir süre nar suyunu saklamak istiyorsanız buzdolabının derin dondurucu kısmını kullanabilirsiniz. Sıktığınız nar suyunu küçük karton bardaklara pay ederek, derin dondurucuya yerleştirmeniz mümkündür. Nar suyunu küçük bardaklara ayırmak, pratik bir tüketim sağlar. Böylece ihtiyaç duyduğunuz ya da canınız çektiği an derin dondurucudan belli miktarda nar suyu alabilmeniz kolaylaşır.

Nar suyu derin dondurucuda yaklaşık 1 sene muhafaza edilebilir. Eğer ne zaman dondurduğunuzu unutma ihtimalini ortadan kaldırmak isterseniz nar suyunun bulunduğu karton bardaklara tarih atmayı deneyebilirsiniz.

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