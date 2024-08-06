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        Haberler Gündem Güncel Narcos Türkiye: Milyonlarca ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Narcos Türkiye: Milyonlarca ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 110 kilogram esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:49
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        Narcos Türkiye: Milyonlarca ele geçirildi
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        Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 42 kilogram kubar, 68 kilogram toz esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi.

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        #Diyarbakır
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