Narin'in otopsisinde kahreden bir ayrıntı daha! Diyarbakır Barosu, Narin Güran'ın otopsi raporu ile ilgili yaptığı paylaşımda; "Narin'in ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği ve otopsisinde alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içinde bulunduğu" bilgisine ver verdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL