Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın mahkemedeki ifadesindeki bilgiler önemli detayları da ortaya çıkarttı.

"NORMAL ŞEBEKEDEN KONUŞTUM" DEMİŞTİ Tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar. Narin’in cansız bedenin bulunduğu 8 Eylül günü gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar’ın, cep telefonuna da el konuldu. İncelenen cep telefon kayıtlarında bazı Whatsapp aramalarını sildiği görüldü. Bahtiyar, Jandarmanın, "Hangi programlar üzerinden Salim Güran’ı aradın" sorusuna, “Ben Salim Güran’la hep normal şebeke üzerinden konuşurum” cevabını verdi.

AMCANIN HTS KAYITLARINDA ARAMA YOK Narin Güran'ın amcası Salim Güran. Bahtiyar gözaltına alınmadan önce, tutuklanan amca Salim Güran ile ilgili geniş çaplı çalışma yapıldı. Narin’in amcası Salim Güran’ın olay günü HTS kayıtları çıkarıldı. Çıkarılan HTS kayıtlarında amcanın o gün kimlerle telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Çıkarılan HTS kayıtlarında yapılan aramaları Jandarma tek tek Salim Güran’a sordu. Ancak, amca Salim Güran’ın çıkarılan HTS kayıtlarında o gün Nevzat Bahtiyar ile normal şebekeler üzerinden konuştuğuna dair veri yoktu.

MAHKEMEDE "TÜM KAYITLARI SİLDİM" DEDİ Narin Güran daha 8 yaşındaydı. Yapılan çalışmalarda, amca Güran ile Bahtiyar’ın olay günü Whatsapp üzerinde konuştukları öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nevzat Bahtiyar verdiği ifadesinde de bunu doğruladı. Daha önce Jandarmaya "Aramaları sildiğimi hatırlamıyor" diyen Bahtiyar, olay günü tüm kayıtları bilerek sildiğini söyledi.

O BATTANİYE NEREDE? Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, Jandarma gözaltına aldığı kişilerin evlerinde de battaniye araması yaptı. Cesedin yok edilmesine suç ortaklığı yapan Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiğini ve o battaniyeyi yanında götürdüğünü anlatmasıyla ilgili de çalışma sürdürülüyor. Benzin istasyon sahibi de aracın ön koltuğunda battaniye olduğunu söylemişti. Battaniyenin nereye atıldığı ya da saklanıldığı her yerde aranıyor.

CİNAYET UZMANINDAN ÇARPICI İDDİA Cinayet Büro Uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram. Gündem yaratan Narin cinayetinin ardından birçok uzman çeşitli değerlendirmeler yapıyor. Olayın analizini yapanlardan biri olan Cinayet Büro Uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram çarpıcı bir iddiada bulundu. Bayram, Narin’in cansız bedeninin bilerek ve planlı bir şekilde suyun altına konulduğunu söyledi.

"NORMAL BİR ÖLÜM SÜSÜ VERECEKLERDİ" Narin'in ölümünün planlı bir cinayet örgüsü olduğunu anlatan Bayram şöyle konuştu: “Bunların planı şu olabilir. Narin bulunduğunda boğularak öldürüldüğü yerine normal öldüğünü göstermek. Gördüğüm resim şunu söylüyor; Narin’in cansız bedeni bir yere gömülmüyor ya da dereye atılmıyor. Aksine, Narin’in bedeni dere kenarında kimsenin bulamayacağı şekilde gizleniyor. Gizlenmenin amacı, cesedin burada uzun süre saklanıp çürümesini saklamaktır. Ceset çürüyünce boğazdaki ekimoz izlerinin bulunması mümkün olmayabilir. İç organları incelemeye elverişli olmayacaktı. Tüm aramalar bitip, olay unutulunca, çürümüş ceset çuvaldan çıkarılıp bulunduğu yere bırakılacaktı. Buradaki amaç normal ölüm süsü verilmesi olacaktı.”

"AĞIR TAŞLAR AKINTIYA KAPILMASIN DİYE KONULDU" Narin’in incelenen cesedi üzerinde bıçak izi veya kurşun yarası bulunamadığını belirten Bayram, küçük kızın boğularak öldürüldüğünü söyleyerek, “Bana göre o Narin’in cansız bedenini oraya koymalarının nedeni budur. Amaçları uzun süre saklamaktı. Bu da cesedin çürümesini sağlayacaktı. O taşlar neden konuldu? O taşlar çuvaldaki cesedin derenin taşmasından dolayı akıntıya kapılmasını engellemek içindi."

"DİZİNDEKİ KIRIK BİLE PLANLI OLABİLİR" Narin’in dizindeki kırıkla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bayram, “Bunlar aramalar bitip, herkes davayı unutunca, geriye kalan kemik parçalarının bulunmasını sağlayacaklardı. O dizdeki kırık da plan içinde bir oyun olabilir. Eğer öldürüldükten sonra ayağındaki kırık gerçekleşmişse, bunlar ceset bulunduğunda, 'İşte derede taşların üzerinde yürürken, ayağı kaydı, ayağı kırılıp suya düştü' planını da yapmışlarsa şaşırmam" dedi.