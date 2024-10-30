Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: Tutuklu bulunan aile üyelerini savunarak "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz" dedi | Son dakika haberleri

        Narin'in babası Arif Güran sessizliğini bozdu: Tutuklu bulunan aile üyelerini savunarak "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz" dedi

        Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran iddianame sonrası ilk kez konuştu. Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia eden baba Güran, "Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar." diyerek tutuklu bulunan aile üyelerini savundu. HTS kayıtlarının güvenilir olmadığını ileri süren baba Güran, "HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran cinayeti iddianamesinde şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Tutuklu 4 sanığın 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesi baba Arif Güran sessizliğini bozdu.

        BABA GÜRAN İDDİANAME SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

        İddianamenin kabul edilmesi sonrası İHA'ya konuşan baba Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığının belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net şekilde aydınlatacak iki kamera olduğunu savundu.

        Bu kameradaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla her şeyin aydınlanacağını dile getiren Güran, "Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de ya balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz" dedi.

        REKLAM

        "Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim? Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok" diyen Güran, "Şu an benim 800 metre karşımda kamera var. İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı kamerası var. Bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor?" ifadelerini kullandı.

        Arif Güran şöyle devam etti:

        "Evin karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var. Güneş vurdu deniliyor. Nevzat'ın dereye gitmesine de güneş mi vurdu. Şu an tam karşımızda. Bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıktığını bile göremiyoruz. Fazla bir şey istemiyorum. İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı kent güvenlik yönetim sistemi var, yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuşbakışı 5 kilometre ölçümlüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı, çıkmadı mı. Bizden ne istiyorsunuz?"

        Güran, sözlerine şöyle devam etti:

        "Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz? Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2'nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak."

        "KATİL NEVZAT BAHTİYAR'DAN BAŞKASI DEĞİL"

        Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını iddia eden Güran, "İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir, niçin gitmedim? Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın" ifadelerini kullandı.

        Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #narin güran cinayeti
        #dava
        #Diyarbakır
        #Arif Güran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Hayatta olmasalar da
        Hayatta olmasalar da
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri