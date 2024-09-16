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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın? | Son dakika haberleri

        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?

        Narin Güran cinayetinin sırrı çözülmeye çalışılıyor. 11 kişinin tutuklandığı olayda, kimi sahte ihbarlarda bulundu, kimi Whatsapp mesajlarını sildi kimi de delil olabilecek bulguları sakladı. Bunlardan biri de tutuklanan Narin'in 23 yaşındaki kuzeni Muhammed Kaya'ydı. Kaya'nın, Narin'in kaybolduktan sonra, ertesi gün yolda bulduğu onun terliğini jandarmaya vermeyerek sakladığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Kaya'ya, "Bulduğunuz terliği neden sakladınız" diye soru soruldu. Narin'in yengesi Hediye Güran, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte kuzen Kaya'nın terlik sorusuna verdiği cevap ve ifadesi...

        Giriş: 16.09.2024 - 14:26 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:21
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        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
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        Diyarbakır’da, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde, sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

        YENGESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın, 13 Eylül'de ikinci defa gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

        BİRÇOK KİŞİ NARİN BULUNMASIN DİYE UĞRAŞTI

        Soruşturma kapmasında alınan ifadeler, tutulan tutanaklar, şaşırtan sonuçları ortaya çıkarttı. Yapılan çalışmalarda, Narin aranırken, güvenlik güçlerinin dikkatini Eğertutmaz deresinden uzaklaştırmak için 50 tane sahte ihbarın yapıldığı ortaya çıktı.

        Bu olayda sadece sahte ihbarda bulunanlar yoktu. Kimisi Whatsapp yazışmalarından ev aramalarını sildi kimisi ise bulduğu delil olabilecek materyalleri sakladı. İşte bunlardan biri de Narin’in kuzeni Muhammed Kaya’ydı (23).

        BULDUĞU TERLİĞİ SAKLADI

        “Suçluyu kayırma, Suç delillerini yok etmek” suçlamasıyla tutuklanan Muhammed Kaya'nın, Narin her yerde aranırken, ertesi gün Narin'in yolda bulduğu terliğini jandarmaya vermeyerek sakladığı ortaya çıktı. Narin’e ait olabilme ihtimali olan terliği Jandarma yetkililerine vermeyen Kaya’nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı.

        "YAKIN KÖYLERE GİDİP DAVETİYE DAĞITTIK"

        Muhammed Kaya, savcılıkta önce olay günü neler yaptığını şöyle anlattı:

        “Ben bu olayla ilgili olarak kollukta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, altındaki imza bana aittir ve aynen tekrar ederim. Ben olay günü saat 08:30 sıralarında uyandım. Devran Güran'ın evinde uyumuştum. Burada uyandıktan sonra Erhan Güran'ın evine geçtik. Burada davetiyeleri dağıtmak için hazırlık yaptık.

        Ben ve Devran Güran araçla yakın çevredeki köylere gidip davetiye dağıttık. Sonra Uğurcan'ı alıp yine yakın çevre köylere gittik. Başta Uğurcan uyuduğu için onu almamıştık. Sonrasında uyandığı için onu da alıp yine araçla yakın köylere gitmiştik. En son Çarıklı'da da kart dağıtımı yapıp 14.30 sıralarında köye geldik. Sonra Barış köye geldi ve Derik'e gitmek için 14:30-15:00 sıralarında köyden çıktık.

        "AKŞAM YEMEĞİ YEDİK"

        Köyün içine girmeden köyün kenar yolundan çıkıp Çarıklı'ya inip, Kadolin'in karşı yolundan Karamusa köyüne doğru, köy yollarından Derik'e doğru gittik. Davetiyeleri dağıtarak köy köy dolaşıp Derik'e kadar gittik. Derik'te Barış'ın kaynanasının evinde akşam yemeği yedik.

        "NARİN KAYIP HABERİNİ ALDIK"

        Yemeği yedikten sonra, saat 20:00-20:30 sıralarında Yusuf Kaya, Devran Güran'ı telefonla aradı. Telefonda Narin'in kayıp olduğu söyledi. Bu haberi almamız üzerine Derik'ten köye doğru yola çıktık. Mazıdağı yolundan Çarıklı mahallesine, oradan da köye geldik.

        "SALİM GÜRAN İLE KARŞILAŞTIK"

        Ben, Osman Güran ve Uğurcan Güran başta cami civarına baktık. Sonra dedemin çiftliğinin olduğu Şerif Kaya'nın çiftlik bölgesindeki kanal bölgesinde arama yaptık. Burada arama yaptıktan sonra köye tekrardan döndük. Salim Güran ile köyde karşılaştım. Kendisi ile konuşmadım ve bana bir şey demedi."

        NEVZAT BAHTİYAR SORUSU

        Olay günü ne yaptığın böyle anlatan Muhammet Kaya’ya, savcılık “Nevzat Bahtiyar’ı tanıyor musunuz" diye sordu.

        Kaya bu soruya, “Kendisi köylümüz olduğu için onu tanırım. Ben yaklaşık 3 yıldır şehir dışında yaşamaktayım. Bundan dolayı bilgim yoktur. Buraya da Uğurcan'ın düğünü için geldim” diye cevap verdi.

        "TERLİĞİ NEDEN SAKLADIN"

        Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcılığı, tutuklanmasına neden olan o eylemle ilgili şu soruyu sordu:

        Narin'in kaybolduğunun ertesi günü bulmuş olduğunuz terliğe ilişkin bilginizi söyleyiniz. Terliği nerede buldunuz ve terliği bulduğunuzu neden sakladınız?

        Kaya bu soruya, “Ben yolda araba ile yeğenlerime süt almak için seyir halindeyken Çarıklı yolunda terliği gördüm. Terliğin çingenelere ait olduğunu düşünerek, terliğe bakmadım. Sonra dönüşte aynı terlik yine yolun ortasındaydı. Terlik köyden 2.5 km uzaklıktaydı. Ben terliği alıp arabaya koydum. Araç kahverengi, 21 plakalıydı. Köye geldiğimde bir kargaşa vardı ve köydekiler bir odada jandarma görevlileri ile birlikte toplanmışlardı. Ben bu kargaşada terliği söylemeyi unuttum” diye cevap verdi.

        "TERLİĞİ OSMAN TESLİM ETTİ"

        Kaya, ifadesinin devamında, terliği arabada bulan Osman’ın Jandarmaya teslim ettiğini şu detaylarla anlattı:

        "Osman ile Kadolin’e sigara almaya gittik. Sonra Uğurcan Güran beni arayıp nerede olduğumu sordu. Ben yerimizi söyledim ve Uğurcan geldi yakın bir yerde oturup çay içtik. Biz çay içerken Osman köye döneceğini söyledi ve aracı benden aldı. Osman aracın kapısını açtığında terliği görüp, bunları nereden aldığımı sordu. Yolda bulduğumu söylemem üzerine Osman bu terliği görevlilere teslim etti. Benim olayla ilgili diyeceklerim bundan ibarettir. Ben suçsuzum. Ekleyeceğim başka bir husus yoktur."

        Osman tarafından Jandarmaya teslim edilen terliğin, yapılan incelemede Narin’e ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Muhammed Kaya, bu ifadesinin ardından, “Suçluyu kayırma, Suç delillerini yok etmek” suçlamasıyla tutuklandı.

        3 KİŞİ GÖZALTINDA

        Olayla ilgili gözaltında bulunan 3 kişinin sorgusu devam ediyor.

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