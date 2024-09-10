Türkiye’nin kilitlendiği Narin Güren olayında tutuklu amca Salim Güran’ın jandarmadaki ilk ifadesinden bölümler ortaya çıkmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre amca Salim Güran’ın mahkemedeki ifadesinin detayları da ortaya çıktı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğu Kasten Öldürme” suçlarıyla tutuklanan amca Salim Güran mahkemede sorgusunda şu ifadeleri verdi:

“Ben bu hususta kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim, benim ifadem alındığında uykusuzdum, açtım. Bu nedenle ifademin doğru olup olmadığını bilmiyorum. 0530… numaralı hat bana aittir, bu hattı yıllardır kullanırım. 47 ... plakalı araç kardeşim Fuat Güran adına kayıtlıdır. Bu aracı yaklaşık 5-6 gündür kullanıyordum. Olaydan 10 gün önce Broadway marka aracımla oğlum Devran Güran kaza yapmıştı; bu sebeple araç 10 gün sanayide kaldı, bu nedenle kardeşim Fuat'ın arabasını kendim kullandım.”

“Biz 9 kardeşiz, 6'sı öz, 3'ü üveydir. Narin benim öz yeğenim olur. Öz kardeşim Arif'in kızıdır. Narin bana amca diye hitap eder, ben ona yeğenim derim, Narin 8 yaşındadır. Olay günü Narin'i görmedim. En son olaydan birkaç gün önce yeğenimin nişanı vardı, Narin'i nişanda gördüm. Ben her gün erken kalkan biriyim, tarlaya giderim. Köyün muhtarıyım, köylünün bir ihtiyacı olduğunda beni aradıklarında ilgilenirim."

“Olay günü muhtarlık işleriyle ilgilenmedim, gün boyu tarladaydım. Olay günü de sabah 06:00-06:30 civarı uyandım, tarlaya gittim. Tarlada Mehmet Selim Atasoy ve Ramazan Atasoy çalışmaktaydı. Mehmet Selim tarlaya iki kızını çalışmak için getirmişti. Mısırlarla ilgilendik. Kahvaltı yapmadan önce kuzenim Ersin Karadaş'ı aradım, kendisi Çarıklı'daydı, arabayla oraya gittim. Mısır için gerekli malzemeleri aldım. Yanımda Ramazan Atasoy da vardı. Dönüşte fırından ekmek aldım. Tarlaya döndüm. Mehmet Selim'in kızını da aldık kahvaltı yapmaya gittik. Sonra tekrar mısır tarlasına geldik. Ben de onlara yardım ettim.”

“400 TL'LİK YAKIT ALDIM”

“Daha sonra sabah 10:00 civarı eve gelip ailemi alıp şehir merkezine Cezaevi semtinde sağlık ocağı ve bir kıyafet alışverişi yapılan yere götürdüm. Öğleden sonra dönüşte Diyarbakır girişindeki polis noktasının karşısında bulunan Opet'ten 400 TL karşılığında yakıt aldım. Fiş alıp almadığımı hatırlamıyorum, almışsam arabadadır. Köye gittik, çocukları bıraktım, tarlaya gittik. Gittiğimde elektrikçiler tarlada elektrik arızası olduğu için gelmişlerdi. Onlar trafo ile uğraşırken pamukta kurt olduğunu gördüm. Amcamın oğlunu bu konuda uyardım, bu görüşmeler saat 16:00 civarıydı. Elektrikçiler uzun bir sırık ihtiyacı olduğunu söyledi. Mehmet Selim Atasoy'un iki kızını babaları motosikletle eve götürecekti. Ben izin vermedim, arabayla götürdüm.”

ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Anlatımları çelişki bulan mahkemenin sorusu üzerine Salim Güran şöyle devam etti: “Ben Mehmet Selim Atasoy'un kızlarını olay günü köye götürdüm. Olaydan 2 gün önce götürmedim. Çocukları eve götürdüğümde çocukların annesi bize soğuk su verdi; içtik. Ramazan Atasoy ile birlikte saat 16:30-17:00 civarı köye tarlaya döndük. Oradan çiftliğe gittik. Hayvan pisliğinden dolayı fıskiyeler tıkanmıştı. Çalışanı Mahfuz'dur, Mahfuz bu tıkanıklığın bir kısmını hallettiğini söyledi. Kalan kısmı için de bir kazma bir kürek getirdi. Güneş batmadan önceye kadar tarlada birlikte çalıştık.”

“KIZIM ARADI NARİN KAYIP DEDİ”

“Saat 20:00 sıralarında tarlada ben, Mehmet Selim Atasoy ve oğulları çalışırken kızım Gizem beni aradı ve Narin'in kayıp olduğunu söyledi. Ben de Mehmet Selim'e durumu anlatıp gideceğimi söyledim. Daha sonra ben ve Mehmet Selim köye gittik.

Olay günü saat 18:00-20:00 arasında Hüseyin Güran isimli amcamın yanına hoş geldine gittim. Kendisi Mersin'den gelmişti. Amcamın yanında çok kalmadım. Ben oradayken Mehmet Selim Atasoy beni arayıp şüpheli bir aracın gidip geldiğini söyledi. Ben de bu aracın yanına gittim, yanlarına vardığımda eski muhtar Mehmet Sad Karaçoşan'ın torunlarının araba öğrenmek için araba kullandıklarını gördüm.

“ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDIM”

Oradan ayrılıp Mehmet Selim Atasoy'un yanına gittim. Az önce de dediğim gibi kızım Gizem'in araması üzerine Mehmet Selim ile birlikte köye gittik. Köye gittiğimizde bir kalabalık toplanmıştı. Jandarma Başçavuş 'unu aradım. Kendisi bana ekip göndereceğini söyledi. Jandarma erken geldi, gelinceye kadar okul anahtarını getirip kameraya baktık. Daha sonra gözaltına alındığım güne kadar arama çalışmalarına katıldım.

“OLAY GÜNÜ BUNLARI ARADIM”

Olay günü telefonda görüştüğüm kişiler şunlardır: Kurtuluş Güran, S. Kaçar, Mehmet Selim Atasoy, Ramazan Atasoy, Mehmet Şerif Güran, Ersin Karadaş, Gizem Güran, Devran Güran isimli şahıslarla görüştüm, hatırladıklarım bunlardır.

“NARİN’E CİNSEL SALDIRI”

Narin'in annesi Yüksel, babamın anlattığına göre dayı tarafımız olurlar. Şahsın telefonu rehberimde kayıtlı değildir. Yüksel ile herhangi bir ilişkim bulunmamaktaydı. Narin kardeşim Arif'in kızıdır. Narin isimli çocuğa herhangi birinin fiziki (cinsel) saldırıda bulunup bulunmadığını bilmiyorum ancak öyle bir şey tahminimce olmamıştır.

Ailede muhtar olduğum için ve işlerle iyi ilgilendiğim için ailenin, ekonomik ve idari işlerini ben yaparım. Kimseden alacağım yoktur, kimseye de borcum yoktur. Kardeşim Arif'ten de alacağım ve borcum bulunmamaktadır.

“OLAY GÜNÜ KAYITLARI SİLDİM”

“Olaydan 10-15 gün önce telefonuma ses kayıt programını indirdim. Konuştuğum şeyleri daha sonra hatırlamak için bu programı indirdim. Ben ses kayıtlarını silmedim ancak olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim. Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 mermi yakalandı, bana bunu haber verdiler. Kayıtları silmekle kötü yapmışım.

“NARİN’İ BEN KAÇIRMADIM BEN ÖLDÜRMEDİM”

Bizim ailede herkes herkesin arabasına biner. Bu sebeple Narin benim kullandığım araca binmiş olabilir. DNA bu şekilde çıkmış olabilir. Sadece benim aracımda çıkmış olması sebebi benim aracımın tüm kardeşlerim tarafından ortak kullanılması olabilir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kayıp olan Narin'i ben kaçırmadım veya öldürmedim. Bu olay sebebiyle kimseden şüphelenmiyorum. Olayı kimin yaptığını da bilmiyorum. Ekleyeceğim başka bir husus bulunmamaktadır. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı, Hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümler uygulanarak serbest bırakılmayı talep ederim.”

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JANDARMADAKİ İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklanan amcanınjandarma karakolundaki 11 sayfalık ifadesi de ortaya çıktı. 6 saat 10 dakika süren ifadede çelişkili bölümler dikkat çekti.

Türkiye'yi sarsan Narin'in ölümüyle ilgili tutuklu bulunan Narin’in amcası ve aynı zamanda köy muhtarı Salim Güran’ın jandarmada verdiği 11 sayfalık ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Amca Salim Güran’ın, ifadesi 6 saat 10 dakika sürdü. Birçok soru sorulan amca Salim Güran'ın olay günü ile ilgili verdiği çelişkili ifadeler göze çarptı. İfadenin tamamı haberimizin detaylarında…

Jandarma ekipleri evli ve 7 çocuk sahibi olan Salim Güran’a ne sorular sordu? Güran ne cevaplar verdi? İşte amca Güran’ın ilk verdiği ve 11 sayfalık ifadesinin tamamı;

SORULDU: Kısaca öz geçmişinizi anlatınız?

CEVABEN: Yukarıdaki kimlik bilgileri bana aittir ve doğrudur. Ben halen yukarıda belirttiğim adreste ikamet ederim. İfademi Diyarbakır Barosu'ndan Ahmet Öztürk Sicil numaralı Diyarbakır barosundan avukat huzurunda vermek istiyorum. Ben Diyarbakır ilinde doğdum ve Tavşantepe Mahallesinde büyüdüm. Ben inşaat şantiyelerde ve tarlalarda çalıştım. Şu an mahalle muhtarıyım. Biz her zaman arazi alıp satıyorduk. Bu nedenle borçlarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Bu sene de arazilerimizin borcu bitti. Tapusu bana ait olup ancak 6 kardeşimle ortak yaklaşık 350 dönüm arazimiz vardır. Muhtarlığım 2. dönemindedir.

SORULDU: Aileniz ataerkil bir aile yapısına mı sahip böyle ise ailede kim liderlik eder?

CEVABEN: Hüseyin Güran ve Ali Rıza Güran amcamlardır. Benim ailedeki rolüm ben onların kardeşleriyim. Gerektiğinde kardeşlerim benim fikrimi alırlar. Erhan Güran benim abimdir. Onun da fikrini alırlar, genel itibari ile kardeşlerim arasında benim de sözüm geçer.

SORULDU: Başkasının adına kayıtlı GSM hattı kullanır mısınız?

CEVABEN: Kullandığım GSM hattı benim üzerime kayıtlıdır. Başkasına adına GSM hattı kullanmıyorum.

SORULDU: Adınıza kayıtlı GSM hatları var mı var ise bunların numaralarını verin ve halen hangi GSM hattını kullanmaktasınız kimin adına kayıtlı.?

CEVABEN: Benim adıma kayıtlı olan hatları hatırlamıyorum. Ama bildiğim kadarı ile benim adıma kayıtlı bir hat vardır ve onu ben kullanıyorum kızlarımdan birisi de İbrahim Halil'in üzerine kayıtlı hattı kullanıyor. Ama şimdi hangi kızımdır bilemedim.

SORULDU: Adınıza kayıtlı sosyal medya hesabı var mı var ise isimlerini veriniz?

CEVABEN: Benim kullanmış olduğum Facebook ve TIKTOK hesabı vardır. Telefonumda oğlum Devran'ın adına kayıtlı Instagram vardır ancak ben kullanmıyorum bunu oğlum Devran kullanır.

SORULDU: Sosyal medya hesaplarınızı ne sıklıkla kullanır mısınız?

CEVABEN: Facebook üzerinden satılan araçları, tarım ile ilgili satılan aletleri takip ederim beğendiğim olur. Bazen de erotik ve porno videoları izlerim. Bunları nadir olarak yani sık olarak izlemem. Bu pornolar ya da erotik filimler yetişkinlere aittir.

SORULDU: Kullanmış olduğunuz telefonun kullanım paketi hakkında bilgi veriniz? Faturalarını kim öder.

CEVABEN: Kullanmış olduğum GSM hattı faturalıdır ve aylık 580 lira fatura öderim.

SORULDU: 530… numaralı GSM hattını ne zaman kullanmaya başladınız?

CEVABEN: Bu hat benim adıma kayıtlıdır. Bu hattı yaklaşık 10 senedir kullanırım. Bazen bu telefonu çocuklarım eline alır. Küçük kızım oyun oynar büyük kızım ise ödevlerini yapar.

SORULDU: Adınıza kayıtlı aracınız var mı var ise ne zaman kimden aldınız?

CEVABEN: Benim adıma kayıtlı bir traktörüm vardır. Traktörü Sait Yorulmaz'dan aldım. Benim otomobilim yoktur.

SORULDU: Aile bireylerinizin adına kayıtlı araç var mı var ise plakaları nedir?

CEVABEN: Hepsinin aracı var fakat adlarına kayıtlı olup olmadığını bilmiyorum. Benim kullandığım araç ile oğlum Devran yaklaşık 25 gün önce kaza yaptı ve aracım 4. Sanayide tamir edilmeyi bekliyor.

SORULDU: Aile bireylerinin çocukları ile aranız nasıldır? Sizin sözünüzü dinlerler mi?

CEVABEN: Ben büyük olduğumuz için yeğenlerim benim sözümü dinlerler. Bazen tarla işlerinden kaçmak İçin büyüklerin sözünü dinlemedikleri olur.

SORULDU: Aile bireyleriniz tarafından kullanılan ortak bir sosyal medya grubu var mı siz bu gruba üye misiniz?

CEVABEN: Aile içerisinde benim üye olduğum bir grup yoktur diğer aile bireylerinin olduğu bir grup olup olmadığını da bilmiyorum.

SORULDU: 20 Ağustos 2024 günü ne yaptınız eve saat kaçta geldiniz.?

CEVABEN: Her zaman olduğu gibi tarla işi yaptım mısır tarlasında idim. Ben bazen tarlayı kendim sularım veya tamiratını kendim yaparım ancak işçilerim var onlar çalışır genellikle. Benim kardeşim Fuat'ın adına kayıtlı olup şahsım tarafından kullanılan beyaz renk Renault 19 europa marka modeldir. Benim aracım kaza yaptıktan sonra aracımın aküsünü bu araca takarak kullandım. Bu aracı kullanmadan önce kazadan sonra 6-7 gün yeğenim Berat ve İmran Kaya'nın bana getirmiş olduğu latütü marka beyaz aracı kullandım.

SORULDU: 20 Ağustos 2024 günü geceyi nerede geçirdiniz?

CEVABEN: Gece saat kaçta geldiğimi hatırlamıyorum. Geceyi evimde geçirdim fakat evin damında yattım. Evime çay içmeye ya da sohbet etmeye gelen yada giden oldu mu hatırlamıyorum.

SORULDU: 20 Ağustos 2024 günü gecesi Arif Güran'ın evde olmadığı saatte onun evine gittiniz mi?

CEVABEN: Ben o akşam Enes'i dahi görmedim kardeşim Arif'in evine gitmedim. O gece Enes'in geleceğini bilmiyordum. Enes'in niçin geldiğini bilmiyorum.

SORULDU: Köyden saat kaçta çıktınız?

CEVABEN: Tarladan geldim saat 10.00 -11.00 gibi çıkmış olabilirim.

SORULDU: Diyarbakır il merkezine saat kaçta geldiniz? Aracı nereye park ettiniz?

CEVABEN: Bağlar'a gelince arabayı çarşının başına park ettim saatini hatırlamıyorum.

SORULDU: Diyarbakır il merkezinden saat kaçta döndünüz? Dönüşte hangi güzergahı kullandınız? Döndükten sonra Narin Güran veya Yüksel Güran'ı gördünüz mü?

CEVABEN: Diyarbakır merkezinden saat kaçta geldiğimi hatırlamıyorum. Kardeşimin evinin önünde Narin ve eşi Yüksel'i görmedim. Enes'i de görmedim.

SORULDU: 21.08.2024 günü Enes Güran ile nerede karşılaştınız?

CEVABEN: Ben Enes'i hiç görmedim.

SORULDU: Aile bireylerinden özellikle yaşları büyük olanların davetiye dağıtmak için il dışına çıkmışlardır. Siz niçin davetiye dağıtmaya gitmediniz?

CEVABEN: Erhan'ın evinde akşam, ben, Erhan abim, Arif kardeşim, üvey annem Süheyla, Erhan’ın eşi Emine Güran düğün için kartları dağıtmak için toplantı yaptık. Davetiyeleri kime göndereceğimizin kararını verdik...

SORULDU: Yukarıda size 20 Ağustos akşamı faaliyetlerinizi sorulduğunda hatırlamıyorum şeklinde cevap vermiş olmanıza rağmen 20 ağustos akşamı abinizin evinde davetiye dağıtımı için toplantı yaptığınızı beyan ettiniz hatırlamıyorum cevabını soruları geçiştirmek için mi veriyorsunuz?

CEVABEN: Akıl kalmamış bende. Hatırlamıyorum aklıma geleni söylüyorum,

SORULDU: Genelde evinize gitmek ve evinizden dönmek için köyün hangi yolunu kullanırsınız

CEVABEN: Benim evime giden bütün yolları kullanırım. Maşallah'ın evine gidişte de her yolu kullanırım. Özel olarak bir yol kullanmam.

SORULDU: Kullandığınız aracı genellikle evinizin yada köyün hangi noktasına park edersiniz?

CEVABEN: Ben aracımı genelde evimin önüne park ederim. İhtiyaç olduğu zaman aracımı Hüseyin amcamın evinin önüne bırakmış olduğum olur. Aracımın anahtarı evimin masanın üzerine koyarım. Evimin önüne park ettiğim zaman kapıları kilitlemeye bazen ihtiyaç duymuyorum.

SORULDU: 21.08.2024 günü saat 14.33'de Yeni Mardin yolu çarıklı mevkii Mardin İstikameti-2 isimli PTS'den geçerek Tavşantepe mahallesine geldiğiniz anlaşılmaktadır. PTS'den geçtikten kaç dakika sonra köye ulaştınız?

CEVABEN: Gerçekten hatırlamıyorum.

SORULDU: Kardeşinizin aracını tarif eder misiniz?

CEVABEN: Aracın genel özelliklerini tarif ederek Renault marka beyaz renkli tavanında çatlaklar olduğundan bahsederek okul kamerasından alınıp bilgisayar ortamında iyileştirme yapılan ve kendisine gösterilen resimdeki araç, Fuat Güran'a ait olup kendimin kullandığı araçtır.

SORULDU: Saat 14:35'de köye dönüş yaptıktan sonra kimlerle irtibat kurdunuz veya yüz yüze görüştünüz?

CEVABEN: Fatma halam Hüseyin amcam vardı. Ben geldiğimde amcamın eşi Maşallah içeri gitti. Çocukları yoktu. Görmedim.

SORULDU: Sen Maşallah'ın kapısında otururken Kur'an kursundan gelen çocuklar oldu mu, Hacı Hüseyin'in evine geliş saatiniz ile Narin ve diğer çocukların Kur'an kursundan çıkış saatleri uyuşmaktadır. Çocukları niçin görmediğinizi beyan ediyorsunuz?

CEVABEN: Kur'an kursundan gelen çocuk görmedim. Ben orada iken çocuk gelmedi Hacı Hüseyi’nin yanında kaç dakika oturduğumu hatırlamıyorum. Ben orada iken çocuklar hiçbir şekilde gelmedi halam Fatma'nın elini öpmedi. Ben Narin'in evin patikasına gittiğini görmedim.

SORULDU: Yeğeniniz olan Narin Güran’ı en son nerede ve nasıl gördünüz anlatınız?

CEVABEN; Hatırlamıyorum. demesi üzerine soruşturma kapmasında kullanılan Narin'in resimleri kendisine gösterilerek hatırlamadığını söylemiştir.

SORULDU: 21.08.2024 günü saat 16.52 ile 17.28 arasında sonra kimin yanına gittiniz ne kadar kaldınız?

CEVABEN: Hatırlamıyorum.

SORULDU: 21.08.2024 günü saat 17.40-ile 19.05 arasında kimin yanına gittiniz ne kadar kaldınız?

CEVABEN: Kesin tarladayım. Hatırlamıyorum.

SORULDU: 21.08.2024 günü saat 19.05-ile 20.00 arasında kimin yanına gittiniz ne kadar kaldınız?

CEVABEN: Tarladaydım. Yanımda Mehmet Selim Atasoy ve oğlu Ramazan vardı.

SORULDU: Tavşantepe mahallesinde bulunan okulun güvenlik kamera kayıtları incelenmiştir. 21.08.2024 günü saat 18:57'de 47 KF 388 plakalı araç ile okulun önünden geçtiğiniz görülmektedir. Yukarıdaki beyanında Hacı Hüseyin'in yanında fazla oturmadığınızı beyan etmiş olmanıza rağmen saat aralıkları ve beyanınızda çelişki vardır. Araç içerisinde kim veya kimler vardı.

CEVABEN: Kendisine net saat sorulmasına rağmen sabah, öğle ve öğleden sonra bulunduğu yerleri tekrar ederek, belirtilen saatte ben yalnızdım dedi.

SORULDU: Kullanımızda olan 47 KF 388 plakalı aracın PTS kayıtları 21.08.2024 günü saat 14:33'den sonra kesilmektedir. Araç ile nereye gittiniz?

CEVABEN: Aracımla tarlama gittim. Oradan da işçim olan Mehmet Selim Atasoy'un çocuklarını Uzunbahçe köyüne götürdüm. Mehmet Selim Atasoy tarlanın yanında kaldı. Evlerinin oraya gittiğimde eşi bize soğuk su ikram etti. Küçük kızı ile kullanımımda olan aracım içinde (Arka koltukta) oynadım. Ramazan ile tarlaya geri döndüm.

SORULDU: Narin GÜRAN'ın kayıp olduğunu nerede ve kimin aracılığı ile öğrendiniz?

CEVABEN: Tarlanın yanında öğrendim. Kızım beni normal arayarak bana "Baba narin kaybolmuş dedi. O ara şebeke gitti. Ben de Mehmet Selim'e ben Narin'in kaybolduğunu söyleyerek yanından gittim. Selim bende senin ile geleyim dedi. Ben Mehmet Selim ile ayrılırken iki çocuğunu tarlada kaldı.

SORULDU: Narin Güran'in kayıp olduğunu öğrendikten sonra aile bireylerini aradınız mı?

CEVABEN: Hi kimseyi aramadım Mehmet Selim ile birlikte benim aracıma binerek köye gittik aracı köyde evimin önüne park ettim.

SORULDU: Narin Güran'ı arama faaliyetine kimlerle katıldınız hangi bölgelerde arama yaptınız?

CEVABEN: Ben o kalabalığı görünce karakol komutanı Şakir Başçavuşu aradım. Okulun önün kalabalıktı. Köylüler ve jandarma ile sabaha kadar Narin'i aradık ama bulamadık.

SORULDU: 21.08.2024 günü saat 18:00'dan sonra nerede bulundunuz? Yanınızda kimler vardı?

CEVABEN: Ellerini iki yana açarak ya vallah Hatırlamıyorum dedi.

SORULDU: Batı Karakoç tarafındaki tarlanıza saat kaçta gittiniz orada kimle iletişim kurdunuz?

CEVABEN: Hatırlamıyorum.

SORULDU: Tarafınızca kullanılan 530….numaralı GSM hattının olay gününe ait HTS kayıtları incelenmiştir. Yapılan incelemede saat 16.52-17.28 arasında "Diyarbakır Bağlar Batıkarakoç Bağlar/Diyarbakır" isimli baz istasyonundan faydalandığınız tespit edilmiştir. İşçilerinizin yanına bu saatte mi gittiniz

CEVABEN: Tarlada benim işçilerim bellidir. Mehmet Selim ve çocukları vardır. Ben tarlada olduğumu hatırlamıyorum. Demek ki orada olduğum içim baz sinyalim orada vermiştir. Telefonumu yanımdan ayırmadım.

SORULDU: Tarafınızca kullanılan 530… numaralı GSM hattının olay gününe ait HTS kayıtları incelenmiştir. Yapılan incelemede saat 19.05-19.23 arasında "Diyarbakır Bağlar Batıkarakoç Bağlar/Diyarbakır" isimli baz istasyonundan faydalandığınız tespit edilmiştir. Tespit edilen saatte İşçilerinizin yanına gittiniz mi?

CEVABEN: Şimdi bakın bana telefon geldiğinde saat 20.00 gibi idi, Ben orada idim. Ondan önce de ben orada tarlada oturuyordum.

SORULDU: Baz bilgilerinden 17.30-19.00 arasında "Diyarbakır Bağlar Batıkarakoç Bağlar/Diyarbakır" isimli baz istasyonu bölgesinden ayrıldığınız görülmektedir. Bu saat aralığında nereye gittiniz?

CEVABEN: Çiftliğin orada olabiliriz benim yanımda Ramazan Atasoy vardı. Bir de çiftlikte çalışan İşçi Mahfuz vardı.

SORULDU: Meydana gelen olayı ilk olarak kimden duydunuz? Haber alınca kiminle iletişime geçtiniz?

CEVABEN: Yukarıda da söylediğim gibi köye gelince ilk karakol komutanını aradım. Tarladan köye gelene kadar kimi ne bileyim ben aradım.

SORULDU: Hasan ve Abdulsamet ile amcanızın tarlasında görüştüğünüzü beyan ediyorsunuz oradan saat kaçta ayrıldın elektrik işi bitene kadar orada mıydın?

CEVABEN: Benden uzun bir sırık bulmamı istediler bende sondajın oraya geldim. Ben de onların aracı ile benim sondajın olduğu yere geldik. Ben kendilerine yer göstererek ne istiyorsanız alın dedim onlar geri döndüler.

SORULDU: Olayı ilk öğrendiğinizde kardeşiniz Arif Güran'ı niçin arama ihtiyacı duymadınız?

CEVABEN: Korkuyordum. Niye arayayım zaten köye kendisi geliyordu. Hızlı geliyordu. Kaza yapmasından.

SORULDU: Olay günü aile bireyleri ile gerçekleştirmiş olduğunuz iletişimlerin bir kısmı incelenmiştir. Yapılan incelemede saat 19.45'de Mardin Derik ilçesinde bulunan Kurtuluş Güran adına kayıtlı 543… numaralı GSM hattını neden arama ihtiyacı duydunuz?

CEVABEN: Oğlumdur aramışımdır.

SORULDU: Olay meydana geldikten sonra arama faaliyetine kimlerle katıldınız. Uğur Can ile olay günü olay duyulduktan sonra niçin iletişim kurmadınız?

CEVABEN: İhtiyaç olmadığı için aramadım. Aramam mecbur mu?

SORULDU: Olay günü Kurtuluş Güran adına kayıtlı 543… (Devran Güran tarafından kullanılır) numaralı GSM hattını sizin aradığınız tespit edilmiştir. Bu iletişimden sonra diğer akrabalarınızı niçin aramadınız da hep onlar sizi aradı?

CEVABEN: Aramışlarsa aramışlardır. Ne bileyim ben.

SORULDU: Tarafınızca kullanılan GSM hattının HTS kayıtları incelenmiştir. Olay meydana gelmeden önce saat 13.17 ve 14.02'de siz Diyarbakır il merkezinde bulunduğunuz esnada Tavşantepe köyü bölgesine servis sağladığı değerlendirilen "Diyarbakır/Sur Yeşilvadi 1028. Sok. (DIYSUHASIRLI) Sur/Diyarbakır" isimli baz istasyonundan faydalanan 530… (Uğurcan GÜRAL) numaralı GSM hattı kullanıcısı tarafından arandığınız ve iki kez toplam 57 saniye sesli iletişim kurduğunuz tespit edilmiştir. Bu numarayı kim kullanır görüşmenin detaylandırınız?

CEVABEN: Uğur Can davetiye için beni aramış olabilir.

SORULDU: Olay günü saat 16.43-17.59 arasında 544… (Mehmet Şerif GÜRAN) adına kayıtlı olan ve Antalya bölgesi baz istasyonundan faydalanan kişi ile 5 kez toplam 353 saniye sesli iletişim gerçekleştirdiğiniz tespit edilmiştir. Bu görüşmeleri yaparken nerede bulunuyordunuz. Görüşmeyi detaylandırınız.

CEVABEN: Tarla Komşusuyuz aynı zamanda amcamın oğlu olur kendisi tarlasındaki pamuğa kurt düştüğü için tarlayı kontrol amaçlı tarlada dolaştım konuşmalar pamuk içindi.

SORULDU: Saat 20:00'da 536… (İbrahim Halil Güran adına kayıtlı) numaralı Tavşantepe köyü bölgesine servis sağladığı değerlendirilen "Diyarbakır/Sur Yeşilvadi 1045. Sok. (DIYCARIKLI) Sur/Diyarbakır" isimli baz istasyonundan faydalanan GSM hattı kullanıcısını niçin arandınız?

CEVABEN: Bu iletişimde kızım G., Narin'in kaybolduğunu söylemek için beni aradı. Aramızda iletişim kopukluğu oldu tarlanın yanında telefon çok çekmez.

SORULDU: Saat 20:10'da 5383034429 (İbrahim Halil GÜRAN adına kayıtlı) numaralı "666337679027 OPR: Turkcell (D7MIN27L)-Diyarbakır Bağlar Bağcılar (DIYYEDİEMİNOTO) Bağlar Diyarbakır" isimli olan ve sizinle aynı baz istasyonundan aynı açıda faydalanan GSM hattı kullanıcısını tarafından arandınız?

CEVABEN: Bu iletişimi hatırlamıyorum.

SORULDU: Saat 20:30'da 532… (Barış GÜRAN) adına kayıtlı olan Mardin Mazıdağı bölgesi baz istasyonundan faydalanan GSM hattı kullanıcısı tarafından niçin arandınız? Görüşmeyi detaylandırınız?

CEVABEN: Barış ile birlikte oğlum Devran davetiyeye dağıtmaya gitmişti. İletişimin detayının hatırlamıyorum.

SORULDU: Saat 20:45'de 533… (Hüseyin Güran) adına kayıtlı "Diyarbakır/Sur Yeşilvadi 1045. Sok. (DIYCARIKLI) Sur/Diyarbakır" isimli baz istasyonundan faydalanan GSM hattı kullanıcısı sizi niçin aradı görüşmeyi detaylandırınız?

CEVABEN: Her halde kız için aramışlardır.

SORULDU: Saat 21.41'de 532… (Barış Güran) adına kayıtlı olan "Diyarbakır/Sur Yeşilvadi 1045. Sok. (DIYCARIKLI) Sur/Diyarbakır" isimli olan ve sizinle aynı baz istasyonundan aynı açıda faydalanan GSM hattı kullanıcısını tarafından arandınız?

CEVABEN: Ben saat 20.00'dan sonra köyde olduğum için beni kardeşim o yüzden aramıştır. Ya filan yere baktınız mı ya filan yere gittiniz mi demiştir.

SORULDU: Saat 22:32'de 533… (Kurtuluş GÜRAN adına kayıtlı) numaralı GSM hattı kullanıcı sizi niçin aradı iletişimi detaylandırınız?

CEVABEN: Köyde olmadıkları için beni arıyorlardır.

SORULDU: Saat 23:01'de 5437… (Arif GÜRAN adına kayıtlı olup kendisi tarafından kullanılan) numaralı GSM hattı kullanıcısı sizi niçin aradı iletişimi detaylandırınız?

CEVABEN: Niçin aradığını hatırlamıyorum.

SORULDU: Saat 23:56'da 53... (Kurtuluş Güran adına kayıtlı) adına kayıtlı olan ve "Diyarbakır/Sur Yeşilvadi 1045. Sok. (DIYCARIKLI) Sur/Diyarbakır" isimli olan baz istasyonundan faydalanan GSM hattı kullanıcısı sizi niçin aradı iletişimi detaylandırınız?

CEVABEN: Hatırlamıyorum.

SORULDU: İletişimin seyri dikkate alındığında Narin Güran'ın babası dışında diğer aile bireyleri ile iletişim kurduğunuz tespit edilmiştir. Olayı öğrendiğinizde Arif Güran'ı niçin aramadınız?

CEVABEN: Yav aramamışım. Aramak zorunda mıyım ?

SORULDU: Mehmet Selim Atasoy kimdir tanıyor musunuz. Mehmet Selim Atasoy adına kayıtlı 531… numaralı GSM hattı telefonunuzda kayıtlımı kim kullanır?

CEVABEN: Kayıtlıdır. Mehmet Selim diye kaydetmişim. Bu aileden iki kişinin telefonu benim telefonumda kayıtlıdır. Biri Mehmet Selim biri Ramazan'dır

SORULDU: Tarlaya gitmeden önce işçilerinizi arar mısınız?

CEVABEN: Ararım

SORULDU: Tarlanın yanında bulunduğunuz 18.37-18.54 arasında 531… numaralı telefon ile (4) kez iletişim kurduğunuz tespit edilmiştir. Bu iletişimler esnasında yanınızda kimler vardı? Karşı baz bilgisinde değişiklik olduğu tespit edildiğinden telefon kullanıcısı yanınızdan ayrıldı mı?

CEVABEN: Ya onunla tarla için konuşuyorum. Onu bir tarlaya gönderiyorum. Çıkarın konuşmalarımı dinleyin. Benim konuşmalarım kaydedilmiyor mu? ben Whatsapp konuşmalarımı sildim. Arif'in ahırında mermiler yakalanınca sildim. Arif bana mermilerim yakalandı tanıdık biri yok mu diye Whatsapp'tan arayarak söyledi. Ben de bu yüzden telefondaki Whaatsap kayıtlarını sildim. Ben de kayıtları tam olarak o gün sildim.

SORULDU: Arama faaliyetinde aile bireylerinden yanınızda kim vardı?

CEVABEN: Tüm köy oradaydı. En yakınımda Berat ve İmran Kaya vardı. Köyü arıyorduk ağaçların içini aradık. Domates ekili olan tarlaları aradık.

SORULDU: Mehmet Şevket Kaya kollukta vermiş olduğu ifadesinde olay günü saat 18.30-19.00 arasında muhtar Selim Güran'ın tepede (Arif Güran'ın evinin bulunduğu yer) gördüğünü beyan etmiştir. Bu beyan ile ilgili ifadenizi veriniz?

CEVABEN: Öyle Bir şey yok çünkü ben geldiğimde, öyle bir şey yok yalan atıyor.

SORULDU: Tarafınızca kullanılan Xiomi Poco X3 Pro IMEI-1 86141105… İMEİ-2 8614110546 numaralı telefonda ses kayıt özelliği var mı?

CEVABEN: Yaptığım görüşmeleri bazen ediyordu bazen etmiyordu.

SORULDU: Telefonunuza el konularak inceleme yapılmaktadır. Elde edilen ilk bulgulardan telefonunuzda ses kayıt özelliğinin olduğu fakat olaydan sonra 23.08.2024 günü tüm ses kayıtlarının silindiği tespit edilmiştir. Bu konu hakkında ifadenizi veriniz?

CEVABEN: Ses kayıtlarını ben silmemişim. Çarıklı'ya baskın olduğu akşam ben sildim.

SORULDU: 22.08.2024 günü saat 17.00'dan sonra Beyaz Renkli EGEA marka araç ile oğlunuz Devran ile bir arkadaşını bilinmeyen bir köyü gönderdiğiniz Muhammet Kay'nın ifadesinden tespit edilmiştir. Oğlunuzu nereye niçin gönderdiniz?

CEVABEN: Gönderdi isem kart dağıtmaya göndermişim. (Narin kaybolduktan sonra olduğu hatırlatıldı) yok öyle bir şey ben göndermemişim.

SORULDU: E. Güran kimdir tanıyor musunuz?

CEVABEN: Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez saygılıdır. Kavga ettiğini görmedim. Birisine aşık olduğunu görmedim.

SORULDU: E. Güran'ın kolunda ısırık izi, gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izleri tespit edilmiştir. Sizce bunlar niçin oldu?

CEVABEN: Ben ne bileyim. Ben gözünün içindeki morluğu sordum. Amca gözüme mısır geldi. Kendimi ısırdım dedi.

SORULDU ; E. Güran kardeşine sizce zarar vermiş olabilir mi?

CEVABEN ; E.'nin Narin'e zarar vermiş olabileceğine inanmıyorum.

SORULDU: Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın son olarak 18.47'de okulun önünde patikada okula yakın yerde görüldüğü tespit edilmiştir. Anne Yüksel Güran ile abi E. Güran vermiş oldukları ifadelerinde saat 18.47'de evlerinin müştemilatı olan ahırın önünde bulunduklarını ve Narin Güran'ın eve gelmediğini beyan etmişlerdir. Saat 18.59'da okulun önündeki güvenlik kamerasında sizin geçişiniz tespit edildiğine göre Narin Güran'ı siz mi kaçırdınız?

CEVABEN: Ben kaçırmadım. Yok öyle bir şey ben kaçırmadım.

SORULDU: Olay ile ilgili yapılan soruşturmada Tavşantepe bölgesi çevresinde bulunan güvenlik kameralarının tamamı incelenmiştir. Okulun önünden geçtikten sonra gittiğinizi beyan ettiğiniz yerler sizle birlikte gezilmiş ve beyanınızın çelişkili olduğu tespit edilmiştir. Niçin çelişkili beyanda bulundunuz?

CEVABEN: Ben o kız çocuklarını kapılarına bıraktım. Yav onları götürdüm. Aracımla götürdüm ikini arkaya bindirdim Ramazan yanımda idi. Arabadan inmedim soğuk su içtik. Çocuğu direksiyon koltuğunda sevdim kucağımda hoplattım.

SORULDU: 21.08.2024 günü saat 18.47'den itibaren kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın kaybolması ile ilgili bilgi ve görgünüzü anlatınız?

CEVABEN: Ben ne bileyim ne olmuş. Köyümüz 85-90 hanedir. Çocuğa ne olduğunu bilmiyorum ve hatırlamıyorum. Ben Narin'i en son ne zaman gördüğümü bilmiyorum.

SORULDU: 47 KF 388 plakalı araç ile yaralı veya ölü halde Narin Güran'ı bir yerden bir yere taşıdınız mi?

CEVABEN: Öyle bir şey yok.

SORULDU: 47 KF 388 plakalı araç ne kadar süredir sizin kullanımınızda bu aracın sizin kullanımınızdan önceki durumu nedir?

CEVABEN: Olay tarihinden yaklaşık bir hafta on gün önce arabam arızalı olduğu için kardeşim Fuat'ın evinin önünde idi. Oradan aldım. Fakat bu araba arızalı olduğu için yaklaşık oradan aldığım tarihten yaklaşık 15 günden fazla orada duruyordu. Ama arızası olduğu için kullanılmıyordu. Ben de yaklaşık 15 gündür kullanımda olmayan aracın aküsünü değiştirdim ve olay tarihi olan 21.08.2024 gününden yaklaşık 1 hafta 10 gün öncesinde kullanıma başladım.

SORULDU: 47 KF 388 plakalı araç genelde ne maksatla kullanırsınız bu süre zarfı içerisinde aile bireylerinizden ve yakın akrabalarınızdan kimler araca binmiştir. ?

CEVABEN: Ben sadece aracıma eşim ve çocuklarım binmiştir. Kastettiğiniz şekilde aracıma benim kullandığım süre içinde narin Güran binmemiştir. Onun aracımla da hiçbir yere götürmedim. Benim

arabamın içerisinde kesinlikle yer almamıştır. Ben eve girdiğimde arabama benden habersiz birileri girebilir. Bu benim kontrolümde olan bir şey değildir.

SORULDU: Narin Güran'ın yaralanmasına veya ölmesine sebep olacak şekilde bir hareketiniz oldu mu?

CEVABEN: Öyle bir şey yok Narin'le bir ilgim yok.

SORULDU: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

CEVABEN: Yoktur. Yok öyle bir şey

SORULDU: Narin Güran'a kim neden zarar verdi ?

CEVABEN ; Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

SORULDU: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

CEVABEN: Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

SORULDU: Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada 47 KF 388 plakalı araçta inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ön şoför koltuğunda kaybolan Narin Güran'ın DNA izi tespit edilmiştir. Bu konu hakkında ifadenizi veriniz?

CEVABEN: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım.

SORULDU: Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?

SORULDU: Sizin kullandığınız araçta niçin diğer yeğenlerinizin DNA profili çıkmadı yada araca bir çok çocuğun kapısı açık halde binme ihtimali var iken sadece Narin'in DNA profilinin bulunması nedendir?

CEVABEN: Ben bunu açıklayamam.

SORULDU; Diyarbakır Adli Tıp kurumunun raporuna göre aracınızdan çıkan DNA profili ile Narin'in kıyafetlerinden çıkan DNA profilinin birbiriyle uyumlu olduğu hakkında rapor düzenlenmiştir. Narin Güran'ın öldürülme kastıyla kaybolmasına siz mi sebep olduğunuz?

CEVABEN: Yok

SORULDU: Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü bir miktarda para ödediniz bu ödemeler Narin'in kaybolmasından 1-2 gün önce yapılması ve bu duruma, aile arazilerinin satılarak ödenmesini Arif tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınız istihbari bilgisi alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu?

CEVABEN: Böyle bir şey yaşanmadı.

SORULDU: Arif Güran’a sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın dediniz mi?

CEVABEN: Öyle bir şey yok.

SORULDU: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

CEVABEN: 'Benim hiçbir fikrim yoktur' ve savunmasına ekleyeceği bir husus olmadığını beyan etti.