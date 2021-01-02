Nasipse Olur filmi oyuncuları kimler? Nasipse Olur konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2020 yılında vizyona giren romantik komedi türündeki Nasipse Olur filmi yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, senaristliğini ise ünlü oyuncu Barış Başar yapmıştır. İşte film hakkında merak edilenler...
NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU
Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.
NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI
Algı Eke - Günfer Öztürk
Burak Sevinç - Gökhan Hancioglu
Nur Sürer - Neriman Hancioglu
Zeyno Eracar
Erdem Baş - Nihat
Ünal Yeter
Barış Başar
Hakan Bulut
Yeşim Dalgıçer
Selahattin Taşdöğen
Kıvanç Baran Arslan
Eylem Sezgin
Derya Şen
Aşkım Kapışmak
Sefa Yıldırım
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