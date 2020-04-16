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Konya'nın Akşehir ilçesinde temsili Nasreddin Hoca, koronavirüs salgını nedeniyle kapı kapı gezip ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre Akşehir Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak için hazırlanan bir projede temsili Nasreddin Hoca, Akşehir sokaklarını gezip 'Evde kal' çağrısında bulunuyor. Sırtında cübbesi, başında kavuğu, ayağında çarığı ile sokaklarda gezen Nasreddin Hoca, koronavirüs salgınında uyulması gereken kuralları da hatırlattı. Akşehirliler sohbet ettikleri temsili Nasreddin Hoca ile biraz olsun can sıkıntılarını attı. Proje Akşehir Belediyesi tarafından görüntülenerek kamu spotu haline de getirildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın evde kalmaları ve farkındalık oluşturmak amacıyla Akşehir'imizin değeri olan Nasreddin Hocamızla bir video hazırladık. Amacımız bu video ile sadece Akşehir'imizin değil tüm Türkiye'mizdeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir farkındalık oluşturup, onların evde kalıp sağlıklı kalmalarını sağlamaktır" dedi.

Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan video; sosyal paylaşım siteleri ve Akşehir Belediyesi web sitesi üzerinden paylaşıldı.

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