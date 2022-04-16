Bu da önemli bir miktar. Fazla bir yağış olduğunu gösteriyor. İnşallah böyle devam eder. Henüz şu anda gölde toplanan suyun miktarıyla ilgili ölçümler tamamlanmadı ama geçen yıl tamamen kuruduğunu düşünürsek ciddi bir gelişme var.