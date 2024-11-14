Nasuh Mahruki'nin eşi: Kendisi gözaltında değil

AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, sosyal medya platformu X üzerinden "Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler" açıklamasını yapmıştı.

Nasuh Mahruki'nin eşi Mine Mahruki ise, eşinin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herkese merhaba ben Mine, Nasuh şu anda gözaltında değil çünkü kendisine savcılıktan gelen herhangi bir yazı yok, savcılıkta herhangi bir dosya yok, e-devletinde herhangi bir soruşturma dosyası yok, kendisine yapılan usulüne uygun bir çağrı yok, herhangi bir tebliğ de yok.

Savcılık usulüne uygun davet ederse elbette ilk fırsatta ifade vermeye gidecektir. Şu anda da konunun içeriğini herkes gibi medyadan öğrendiği kadarıyla cevaplarını hazırlıyor. Nasuh’la konuştuğumda hepinize yakın ilginiz ve desteğiniz için teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi; "Hakkımda savcılık tarafından bir soruşturma başlatılmadan yani birisinin şikayetçi olması veya re’sen yöntemle başlatılmış bir dosya olmadığı halde, usulüne aykırı şekilde, gece vakti evimin önüne sivil araçlarla ve sivil kıyafetlerle gelen, polis olduğu tahmin edilen 6-7 sivil kişiyle götürülmek istenmem ve tesadüfen evde olmadığım halde evimin karşısında sabaha kadar bekletilmeleri hukuka ve genel uygulamalara aykırı bir durumdur. Sivil polislerin giderken de herhangi bir resmi yazı, çağrı kağıdı vs bırakmadığını da eklemek isterim.

X platformunda sıradan bir düşünce ve yorum paylaşımı yaptığım bir Tweet atmamdan dolayı eğer bir soruşturma açılacaksa, yapılması gereken şey polisiye yöntemlerle gecenin köründe çocuklarımı ve eşimi, biricik ailemi korkutup gözdağı vererek ve bugüne dek hiç böyle bir şey görmemiş sakin sokağımızda yaşayan komşularımızı da huzursuz ederek baskın yapmak değildir. Benim yerim belli, yurdum belli, doğma büyüme bu adresteyim. Cumhuriyet’in ilk bankacılarından ve ilk inşaat mühendislerinden olan büyükbabamın bizzat kurduğu mahallede, bizzat inşa ettiği evde tam 62 yıldır yaşıyoruz.

Bu konu normal şartlarda basın savcılığının yürüttüğü sıradan bir soruşturma olacakken, cinayet işlemiş veya kaçmış bir suçluymuşum gibi garip ve rahatsız edici polisiye yöntemlerle evime baskın yapılması ve hakkımda böyle bir kural dışı sürecin yürütülmesi hiçbir resmi ve yasal uygulamayla bağdaşmıyor. Bu gayrı ciddi ve kişisel uygulamayı protesto ediyorum.