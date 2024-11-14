Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Nasuh Mahruki'nin eşi: Kendisi gözaltında değil | Son dakika haberleri

        Nasuh Mahruki'nin eşi: Kendisi gözaltında değil

        Nasuh Mahruki'nin eşi Mine Mahruki sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mahruki, "Nasuh şu anda gözaltında değil çünkü kendisine savcılıktan gelen herhangi bir yazı yok, savcılıkta herhangi bir dosya yok, e-devletinde herhangi bir soruşturma dosyası yok, kendisine yapılan usulüne uygun bir çağrı yok, herhangi bir tebliğ de yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahruki'nin eşi: Kendisi gözaltında değil
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, sosyal medya platformu X üzerinden "Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler" açıklamasını yapmıştı.

        Nasuh Mahruki'nin eşi Mine Mahruki ise, eşinin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herkese merhaba ben Mine, Nasuh şu anda gözaltında değil çünkü kendisine savcılıktan gelen herhangi bir yazı yok, savcılıkta herhangi bir dosya yok, e-devletinde herhangi bir soruşturma dosyası yok, kendisine yapılan usulüne uygun bir çağrı yok, herhangi bir tebliğ de yok.

        Savcılık usulüne uygun davet ederse elbette ilk fırsatta ifade vermeye gidecektir. Şu anda da konunun içeriğini herkes gibi medyadan öğrendiği kadarıyla cevaplarını hazırlıyor. Nasuh’la konuştuğumda hepinize yakın ilginiz ve desteğiniz için teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi;

        "Hakkımda savcılık tarafından bir soruşturma başlatılmadan yani birisinin şikayetçi olması veya re’sen yöntemle başlatılmış bir dosya olmadığı halde, usulüne aykırı şekilde, gece vakti evimin önüne sivil araçlarla ve sivil kıyafetlerle gelen, polis olduğu tahmin edilen 6-7 sivil kişiyle götürülmek istenmem ve tesadüfen evde olmadığım halde evimin karşısında sabaha kadar bekletilmeleri hukuka ve genel uygulamalara aykırı bir durumdur. Sivil polislerin giderken de herhangi bir resmi yazı, çağrı kağıdı vs bırakmadığını da eklemek isterim.

        X platformunda sıradan bir düşünce ve yorum paylaşımı yaptığım bir Tweet atmamdan dolayı eğer bir soruşturma açılacaksa, yapılması gereken şey polisiye yöntemlerle gecenin köründe çocuklarımı ve eşimi, biricik ailemi korkutup gözdağı vererek ve bugüne dek hiç böyle bir şey görmemiş sakin sokağımızda yaşayan komşularımızı da huzursuz ederek baskın yapmak değildir. Benim yerim belli, yurdum belli, doğma büyüme bu adresteyim. Cumhuriyet’in ilk bankacılarından ve ilk inşaat mühendislerinden olan büyükbabamın bizzat kurduğu mahallede, bizzat inşa ettiği evde tam 62 yıldır yaşıyoruz.

        Bu konu normal şartlarda basın savcılığının yürüttüğü sıradan bir soruşturma olacakken, cinayet işlemiş veya kaçmış bir suçluymuşum gibi garip ve rahatsız edici polisiye yöntemlerle evime baskın yapılması ve hakkımda böyle bir kural dışı sürecin yürütülmesi hiçbir resmi ve yasal uygulamayla bağdaşmıyor. Bu gayrı ciddi ve kişisel uygulamayı protesto ediyorum.

        Burada olması gereken yöntem, devletin resmi kurallarını işleterek, ilgili kişiyi yazılı davet usulüyle ifadeye çağırmaktır. Oysa sanki olağanüstü bir suç işlemişim gibi apar topar, polis olduğu bile belli olmayan sivil kişilerle gece vakti baskınla adam yakalatmaya kalkmak ne kadar hukuka ve toplumsal barışımıza uygun bir durumdur, bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nasuh mahruki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?