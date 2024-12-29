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        Haberler Dünyadan Natalie Portman tatilde okyanusu inceledi - magazin haberleri

        Natalie Portman tatilde okyanusu inceledi

        11 yıllık eşi Benjamin Millepied'e geçen yıl boşanma davası açan Natalie Portman, bir arkadaşıyla çıktığı St. Barts Adası tatilinde okyanusa dalış yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:12
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        Natalie Portman, yeni yıl tatili için Karayip adası St. Barts'a gitti. 43 yaşındaki ABD'li yıldız, okyanusun derinliklerini deniz gözlüğüyle keşfederken görüntülendi.

        Okyanusta dalış yapan Natalie Portman, bir arkadaşıyla kış tatilinin tadını çıkarırken neşeli görünüyordu.

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        Natalie Portman, kendisini 26 yaşındaki Camille Étienne ile aldattığı iddiaları sonrası Temmuz 2023'te 47 yaşındaki eşi Benjamin Millepied'e boşanma davası açmıştı.

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        Mart 2023'te Fransız dergisi Voici, Natalie Portman'ın eşinin genç iklim aktivisti Camille Étienne ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini bildirmişti.

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        Natalie Portman'ın 11 yıl evli kaldığı dansçı Benjamin Millepied ile birlikteliğinden 12 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 7 yaşında Amalia adında bir kızı bulunuyor.

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        Natalie Portman, yazın Londra'daki 28 yaşındaki oyuncu Paul Mescal ile görüntülendiğinde aralarında aşk söylentisi çıksa da bununla ilgili açıklama yapmadı.

        #Natalie Portman
        #bikini
        #tatil
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