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Van'da askeri araç devrildi 1 asker şehit oldu

Van'da buzlanma sebebiyle askeri araç devrildi. Kazada Teğmen Muhammet Can Sevim (28) şehit oldu. 3 ay önce ilk görev yeri olan Van'a tayin olan Teğmen Muhammet Can Sevim'in eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi

23.11.2018 - 04:29 | Güncelleme: İHA

Van'ın Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda tim komutanı olarak görev yapan Teğmen Muhammet Can Sevim'in içerisinde olduğu araç, dün akşam saatlerindeki intikal sırasında buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada, üç ay önce İstanbul Tuzla Askeri Akademisi'nden mezun olan ve ilk görev yeri olan Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Muhammet Can Sevim şehit oldu.

İHA'nın haberine göre; kazada, araçta bulunan diğer 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehidin acı haberini ailesine bildirmek için, ilçe protokolü gece saatlerinde aile bireylerinin Nazilli'deki evlerine ulaştı. Şehit haberini öğrenen Şehidin Babası Cahit Sevim ile Anne Semra Sevim'i yetkililer sakinleştirdi. Acı haberin duyulmasının ardından Şehidin baba ocağı ve evine Türk bayrakları asıldı.

Futbol menajeri Cahit Sevim'in oğlu olan Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in 6 ay önce evlilik yaptığı ve eşi Özlem Sevim'in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Özlem Sevim, şehit haberinin ardından fenalık geçirdi. Acılı eş, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözlem altına alındı. 

Şehit Teğmen'in naaşı sabah saatlerinde askeri uçakla Van'dan İzmir'e, oradan da karayolu ile Nazilli'ye getirilecek. Şehidin naaşı burada düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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