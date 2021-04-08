"AİLE OLMAK İÇİN ÇOCUK ŞART DEĞİL"

Hacı Sabancı'yla ilişkisi hakkında, "Birlikte her şeyi konuşuruz, aramızda saygı, güven ve büyük bir sevgi bağı var” diyen Kayı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben çok kalabalık, sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Dilerim ileride benim de çocuklarım olur ama aile olmak için çocuk olması da şart değil. Birbirinize olan bağınız sizi zaten aile yapıyor."