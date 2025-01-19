Nazlı Sabancı'dan eşine kalpli destek
Nazlı Sabancı, F.D'nin açtığı babalık davasında DNA testi sonucunda % 99.99 Uzay'ın babası olduğu sonucu çıkan eşi Hacı Sabancı'ya kalpli destek verdi
4 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia eden F.D. babalık davası açmıştı.
İstanbul 16. Aile Mahkemesi, geçen aralık ayında verdiği kararla Hacı Sabancı'nın Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği vermesine hükmetmişti.
Yapılan testin sonucu bugün ortaya çıktı. Testin sonucunda; Uzay'ın babasının % 99.99 Hacı Sabancı olduğu sonucu çıktı.
Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından bulunduğu kalpli paylaşımla eşi Hacı Sabancı'ya destek vererek yanında olduğunu gözler önüne serdi.
Hacı Sabancı da sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla bir paylaşmada bulundu.
Babalık davasında sıradaki duruşma, 25 Şubat'ta görülecek.