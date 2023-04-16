Nazlı Sabancı: Heyecanla bekliyoruz

"DİKKATLİ BESLENİYORUM"

Yaklaşık 5 aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Nazlı Sabancı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sabancı, "Her şey yolunda spor yapıyorum dikkatli besleniyorum. Biz de heyecanlıyız, heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.