Nazlı Sabancı: Kelimeler kifayetsiz
Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı Sabancı-Nazlı Sabancı çifti, ilk kez objektif karşısına geçti. Eşi ve kızı Arzu Alara ile birlikte poz veren Sabancı, "Kelimeler kifayetsiz..." dedi
2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, dünyaya gelen bebeklerine 'Arzu Alara' adını vermişti.
"KELİMELER KİFAYETSİZ"
Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, ilk kez objektif karşısına geçti. Nazlı Sabancı, eşi ve kızıyla birlikte poz verdi. O anları paylaşan Sabancı, "Kelimeler kifayetsiz..." ifadelerini kullandı. Sabancı çiftinin bir hâyli neşeli olduğu görüldü.
"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN PRENSES"
Öte yandan Nazlı Sabancı, doğum sonrası yaptığı açıklamada, "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı..." demişti.
"UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"
Arzu Sabancı da torun sevincini paylaşmıştı. İlk olarak 'Arzu Alara' ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu... Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" şeklinde konuşmuştu.
"SENİ UZUN ZAMANDIR HEYECANLA BEKLİYORDUK"
Ardından bir açıklama daha yapan Arzu Sabancı, torununa, "Canım kızımız; seni uzun zamandır heyecanla bekliyorduk, hoş geldin dünyamıza… Analı, babalı büyü, sağlıklı, mutlu, şanslı, başarılı uzun bir ömrün olsun inşallah" ifadeleriyle seslenmişti.
Fotoğraflar: Instagram