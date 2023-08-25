Nazlı Sabancı: Kelimeler kifayetsiz

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"UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"

Arzu Sabancı da torun sevincini paylaşmıştı. İlk olarak 'Arzu Alara' ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu... Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" şeklinde konuşmuştu.