Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü türkücü Ceylan yoğun bakımda tedavi gören yeğeni Nazlıcan Arkan için sosyal medya hesabından dua istemişti. Genç kız bugün tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
NAZLICAN ARKAN KİMDİR?
Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumludur. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmiştir. Nazlıcan Arkan aslen Tuncelilidir.
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