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Nebe Suresi okunuşu: Nebe Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Nebe Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 40 ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen “enNebe’” kelimesinden almıştır. Nebe, haber demektir. Surede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. Nebe Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • Nebe Suresi Okunuşu ve Anlamı: Nebe Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Nebe Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Nebe Suresi, Kur'an'ın 78. suresidir. Sure, 40 ayetten oluşur Sureye büyük bir haberden bahsedilerek girilir. Sure, ismini ikinci ayette geçen ve haber anlamına gelen “enNebe’” kelimesinden almıştır. Surede dikkat çekici ifadeler de bulunur. Örneğin yeryüzü bir beşik, dağlar ise birer kazıktır. Gök katları 7 adettir. Sonraki ayetlerde sur'un üflenmesi ile meydana gelecek sahnelere yer verilir. Nebe Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Nebe Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Nebe Suresi Okunuşu ve Anlamı: Nebe Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Nebe Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1. Amme yetesaelun(yetesaelune).

    2. Anin nebeil azim(azimi).

    3. Ellezi hum fihi muhtelifun(muhtelifune).

    4. Kella se ya'lemun(ya'lemune).

    5. Summe kella se ya'lemun(ya'lemune).

    6. E lem nec'alil arda mihada(mihaden).

    7. Vel cibale evtada(evtaden).

    8. Ve halaknakum ezvaca(ezvacen).

    9. Ve cealna nevmekum subata(subaten).

    10. Ve cealnal leyle libasa(libasen).

    11. Ve cealnan nehare meaşa(meaşen).

    12. Ve beneyna fevkakum seb'an şidada(şidaden).

    13. Ve cealna siracen vehhaca(vehhacen).

    14. Ve enzelna minel mu'sırati maen seccaca(seccacen).

    15. Li nuhrice bihi habben ve nebata(nebaten).

    16. Ve cennatin elfafa(elfafen).

    17. İnne yevmel faslı kane mikata(mikaten).

    18. Yevme yunfehu fis suri fe te'tune efvaca(efvacen).

    19. Ve futihatis semau fe kanet ebvaba(ebvaben).

    20. Ve suyyiratil cibalu fe kanet seraba(seraben).

    21. İnne cehenneme kanet mirsada(mirsaden).

    22. Lit tagine meaba(meaben).

    23. Labisine fiha ahkaba(ahkaben).

    24. La yezukune fiha berden ve la şeraba(şeraben).

    25. İlla hamimen ve gassaka(gassakan).

    26. Cezaen vifaka(vifakan).

    27. İnnehum kanu la yercune hısaba(hısaben).

    28. Ve kezzebu bi ayatina kizzaba(kizzaben).

    29. Ve kulle şey'in ahsaynahu kitaba(kitaben).

    30. Fe zuku fe len nezidekum illa azaba(azaben).

    31. İnne lil muttakine mefaza(mefazen).

    32. Hadaika ve a'naba(a'naben).

    33. Ve kevaıbe etraba(etraben).

    34. Ve ke'sen dihaka(dihakan).

    35. La yesmeune fiha lagven ve la kizzaba(kizzaben).

    36. Cezaen min rabbike ataen hısaba(hısaben).

    37. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehumar rahmani la yemlikune minhu hitaba(hitaben).

    38. Yevme yekumur ruhu vel melaiketu saffa(saffen), la yetekellemune illa men ezine lehur rahmanu ve kale sevaba(sevaben).

    39. Zalikel yevmul hakku, fe men şaettehaze ila rabbihi meaba(meaben).

    40. İnna enzernakum azaben kariba(kariben), yevme yanzurul mer'u ma kaddemet yedahu ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba(turaben).
  • Nebe Suresi Okunuşu ve Anlamı: Nebe Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Nebe Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

    2. O büyük haberi mi?

    3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

    4. Hayır; yakında bileceklerdir.

    5. Yine hayır; yakında bileceklerdir.

    6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

    7. Dağları da birer kazık?

    8. Sizi çift çift yarattık.

    9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

    10. Geceyi bir örtü yaptık.

    11. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

    12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

    13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

    14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan 'bardaktan boşanırcasına su' indirdik.

    15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

    16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

    17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

    18. Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

    19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

    20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

    21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

    22. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

    23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

    24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

    25. Kaynar sudan ve irinden başka.

    26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

    27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

    28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

    29. Oysa Biz, her şeyi yazıp saymışızdır.

    30. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;

    31. Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.

    32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.

    33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

    34. Dopdolu kadehler.

    35. İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.

    36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

    37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler.

    38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

    39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

    40. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.
  • Nebe Suresi Okunuşu ve Anlamı: Nebe Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Nebe Suresi Konusu

    Surede ağırlıklı olarak Allah’ın insanlığa çeşitli lütufları, kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükafat konuları ele alınmış, Allah’ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir.

    Nebe Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yetmiş sekizinci, iniş sırasına göre sekseninci suredir. Mearic suresinden sonra, Naziat suresinden önce Mekke’de inmiştir.
  • Nebe Suresi Okunuşu ve Anlamı: Nebe Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Nebe Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu) 

    Nebe’ “önemli haber” demektir. Burada ise “kıyamet haberi” anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah’tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili bilgilere “büyük haber” denilmiştir. “Haberden maksat kıyamet olayları değil onu bildiren Kur’an’dır veya Hz. Muhammed’in peygamberliğidir” diyenler de vardır (Ateş, X, 286; krş. Sad 38/67). Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber müşriklere Allah’ın birliğinden ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğinden bahsedip de onlara Kur’an ayetlerini okuyunca, “Muhammed ne getirdi? Neler anlatıyor?” diye birbirlerine sormaya başlamışlar, bunun üzerine açıklanan ayetler inmiştir (Şevkani, V, 419-420).

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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