9 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİ



Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2012'de evlendiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan mayıs ayında boşandı. Mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu gördüğü için Şaşmaz ve Kaşıkçı'nın tazminat taleplerini reddetti.



Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir, "Kesinlikle üçüncü şahıslar yok. Evliliği kurtarmak için mücadele edildi ancak mümkün olmadı. Anlaşmalı boşanma sağlanamadı, çekişmeli bir boşanma süreci yaşandı" ifadelerini kullandı.