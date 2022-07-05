Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın rol aldığı dizi ve filmler neler?

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın hayatı gündeme geldi. İstanbul merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ünlü oyuncu Necati Şaşmaz da emniyete çağrıldı. Olayın ardından "Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları gündeme geldi. İşte, Necati Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi...

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tam adı Muhammed Necati şaşmaz olan ünlü oyuncu 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi.

Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi bulunan Şaşmaz eğitimini Kanada'da tamamlamıştır ve asıl mesleği turizmciliktir.

ABD'de 6 sene yaşayan Şaşmaz, daha sonra hayatını Türkiye’de sürdürdü.

2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanıştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye giden Şaşmaz, oyunculuk teklifini kabul ederek 'Kurtlar Vadisi' dizisine dahil oldu.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterine hayat verdi. Dizinin ilk iki sezonunun senaristliğini kardeşi Raci Şaşmaz üstlendi. Ayrıca dizide sadece bir bölüm görünen 'Ali Candan' karakterini de Raci Şaşmaz canlandırdı.

2007-2016 yılları arasında bu kez yapımcısı olduğu 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini oynamaya devam eden Necati Şaşmaz; 'Kurtlar Vadisi Irak', 'Kurtlar Vadisi Filistin', 'Kurtlar Vadisi Vatan' sinema filmlerini çekti ve başrol oynadı.

2022 yılında müzik dünyasına atıldı, sözlerini yazdığı şarkıları seslendireceğini ve anlaştığı bazı şarkıcılara vereceğini açıkladı.

NECATİ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2012 - Kurt Kanunu (dizi)

2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)

2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)

2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)

2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)

2004 - Ekmek Teknesi (dizi)

2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)