Necati Şaşmaz: Şarkılarımı Muazzez Hanım'ın okumasını isterim

"Şarkılarımı Muazzez Hanım'ın okumasını isterim" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Necati Şaşmaz ile şarkıcı Muazzez Ersoy, önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden ikiliden Ersoy, "Canlı yayınım vardı. Necati Bey programı izlemiş. Aradı, 'Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.' dedi. 'Yemeğe geçiyorum, gel.' dedim. Kırmadı geldi sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE HALA 'POLAT' DİYORUM"

Şaşmaz’a "Kurtlar Vadisi" adlı dizideki karakteri "Polat"ın ismiyle hitap eden Muazzez Ersoy, "Kendisine hâlâ 'Polat' diyorum. 'Polat Alemdar' milyonların sevgilisi..." ifadelerini kullandı.

"MÜZİĞE MERAK SARDIM"

Muhabirler, ardından Necati Şaşmaz’a, "Sizi uzun zamandır göremiyoruz, neler yapıyorsunuz şu sıralar?" sorusunu yöneltti.

Müziğe merak sardığını açıklayan ünlü oyuncu, "Birkaç tane parçam var, onları paylaşıyorum. Eğer Muazzez Hanım beğenirse birini onun söylemesini isterim. Kendim de seslendirmeye çalışacağım. Bir de yazdığım ve okuduğum senaryolar var, onlarla ilgileniyorum." şeklinde konuştu.

"BİZİM REPERTUVARIMIZI YAPIYORLAR!"

Öte yandan Muazzez Ersoy, geçtiğimiz ay TRT Müzik'te yayınlanan canlı performans programında göndermeli bir açıklamada bulunmuştu.

Sanatçı, "Instagram’da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor." şeklinde konuşmuştu.

"HİCAZ DİVAN DA OKUSUNLAR"

Ardından Ersoy, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözlerine devam etmişti. Ünlü isim, "İstiyorum ki mesela "Müheyya Oldu Meclis", bir "Hicaz Divan", bir "Şehnaz Divan" da okusunlar. Gerçekten çok mutlu olacağım." demişti.