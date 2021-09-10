4. Katta yangın! Önce kızını attı! Sonra kendi atladı! 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar'da, kent merkezi Dörtyol Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları Gazetecileri Sitesi’nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 bloğun bulunduğu sitedeki B-1 yedinci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

APARTMANDA BÜYÜK PANİK

İHA'da yer alan habere göre yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖNCE KIZINI ATTI SONRA KENDİ ATLADI

Olayda, önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine atan daha sonra kendisi de o battaniyeye atlayan anne Sultan Gümüş’ün (23) kızını camdan aşağı attığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRENLERİN YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntüde küçük kızın yukarıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Küçük kızın da olayın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YANGINDA BİRÇOK KİŞİ YARALANDI

Yangından yaralananların ismi de belli olurken, faciadan dönülen olayda Sultan Gümüş (23), Sevgi Can Kaçar (23), Turgay Akdaş (27) 3. ve 4. katlardan atlayarak yaralanırken, Asel Sultan Gümüş (2), Canan Gönül (38), Rasime Özdemir (46), Ümmü Özdemir dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Birol Turhan (51) ise atlayan apartman sakinlerine müdahale ettiği esnada diz kapağından yaralandı.

İKİSİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sultan Gümüş ve Sevgi Can Kaçar’ın kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.