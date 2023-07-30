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        Haberler Magazin Nejat İşler: Önümüzdeki mart emekli oluyorum - Magazin haberleri

        Nejat İşler: Önümüzdeki mart emekli oluyorum

        Nejat İşler, Beyoğlu'nda görüntülendi. İşler, eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili soruya, "51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 10:14
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        "Önümüzdeki mart emekli oluyorum"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; SHOW TV'nin iddialı dizi 'Aile'de rol alan Nejat İşler, geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı.

        Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Nejat İşler, "Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek" şeklinde konuştu.

        51 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Şu anda iş var ağabey" yanıtını verdi.

        Nejat İşler, "Sizi bu duruma getiren, böyle olmanıza neden olan geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?" sorusu karşısında ise şu cevabı verdi:

        51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin.

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        #nejat işler
        #Berrak Tüzünataç
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